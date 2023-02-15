Depremin açtığı yara: İkincil travma

🔴 Yakın zamanda ülkemizde yaşanan deprem felaketi ülkemizi yasa boğdu. Depremde birçok vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda insan da yakınlarını yitirdi. Bu durum, birçok kişinin ikincil travma yaşamasına sebep oldu.

🔴 İkincil travma, acil sağlık görevlilerinde, sosyal hizmet çalışanlarında, yardım ekiplerinde, psikolog ve psikiyatrist gibi insanların acı ve sorunlarıyla sıklıkla karşılaşan bireylerde daha yaygın görülen bir rahatsızlıktır.

Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?