Depremin açtığı yara: İkincil travma
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremler, tüm ülkeyi derinden sarstı. Gerek medyadan takip ederek gerekse bizzat afet bölgesinde bulunarak milyonlarca insan yaşananlara şahitlik etti. Görülenler, duyulanlar yediden yetmişe herkeste acı bir iz bıraktı. Bu durum ikincil travmaya sebebiyet verdi. Peki, ikincil travma nedir?
Giriş Tarihi: 15.02.2023
16:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
17:09
🔴 Yakın zamanda ülkemizde yaşanan deprem felaketi ülkemizi yasa boğdu. Depremde birçok vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda insan da yakınlarını yitirdi. Bu durum, birçok kişinin ikincil travma yaşamasına sebep oldu.
🔴 İkincil travma,
acil sağlık görevlilerinde, sosyal hizmet çalışanlarında, yardım ekiplerinde, psikolog ve psikiyatrist gibi daha yaygın görülen bir rahatsızlıktır. insanların acı ve sorunlarıyla sıklıkla karşılaşan bireylerde
Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?
TRAVMA NEDİR?
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Beklenmedik biçimde gelişen, dehşet, kaygı ve panik meydana getirerek bireyin anlamlandırma becerilerine zarar veren, günlük rutini etkileyen ve bireyde iz bırakan olay ve durumlar olarak adlandırılır. "travma" Aslına bakılırsa travma kişinin anormal olaylara verdiği normal tepkiler olarak görülebilir.
🔴 Travmaya sebep olan olaylar, kişilerde genelde
çaresizlik, acı, bilinç bulanıklığı, dikkat ile ilgili problemler ve sürekli yaşadığı olayı hatırlama gibi durumları oluşturabilir. Doğal afet, şiddet, kaza, ihmal ve istismar gibi durumlar travmaya yol açabilir.
İKİNCİL TRAVMA NEDİR?
🔴 İkincil travma,
travma oluşturan olay ya da duruma . doğrudan değil, dolaylı olarak maruz kalmasıdır
↪ Bu travma türünde kişiler,
Bu durum bireylerin travmatize olmasına sebebiyet vermiştir. travma oluşturan olaya ya şahit olmuşlardır ya da medya aracılığıyla haberdar olmuşlardır.
🔴 İkincil travma daha çok acil sağlık görevlilerinde, sosyal hizmet çalışanlarında, yardım ekiplerinde, psikolog ve psikiyatrist gibi insanların acı ve sorunlarıyla hemhal olan bireylerde görülür.
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olarak da adlandırılır. Merhamet yorgunluğu ve tükenmişlik
Doğal afetler çocuklara nasıl anlatılmalı?
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İkincil travma, ferdi bir olay sonucu yaşanabileceği gibi afet gibi durumlarda toplumsal olarak da görülebilir. Buna en iyi örnek 17 Ağustos 1999 depremi verilebilir.
🔴 O dönemde depreme dair yayınlar bir sene kadar sürmüş, insanlar deprem bölgesinden uzakta olsalar dahi yaşadıkları
kaygı ve korku nedeniyle çadırlarda kalmışlardı. Bunun dışında bazı kişilerde deprem ile ilgili kabuslar görme, karanlıkta uyuyamama, deprem sallantısı hissetme gibi semptomlar görülmüştü.
🔴 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde de yukarıdaki durumlara benzer
travma ve ikincil travmaların yaşanması olasıdır. Çünkü yüzyılın afetinde birçok insan ailesini, yakınlarını kaybetti veya depremin yıkıcı etkilerine uzaktan da olsa şahit oldu.
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İKİNCİL (DOLAYLI TRAVMA) İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
➡ Travma oluşturan olayla ilgili Yaşanılan olayı anlatarak sevdiklerinizle konuşmak ve destek almak olumsuz duyguların üstesinden gelme konusunda yardımcı olacaktır. konuşmak, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.
➡ Travmatik aksine olayı unutmaya çalışmak, o olayı hatırlatıcı durumlardan kaçınmak travmanın etkilerini azaltmaz, neden olabilir. daha çok anımsamanıza ve takıntı haline getirmenize
➡ Yaşadığınız zorlu süreçte iyileşmenize yardımcı olur. sosyal ilişilerinizi devam ettirmek