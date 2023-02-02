Doğal afetler çocuklara nasıl anlatılmalı?

🔹 Gündemimizde olan deprem afetinden dolayı çocukların çok fazla haber ve görüntüye maruz kaldığını biliyoruz. Çocukları ne kadar uzak tutmaya çalışsak da kıyısından, köşesinden deprem gerçeğiyle yüzleşiyor ve anlamaya çalışıyorlar. Bu durum çocuklar açısından bakıldığında çok da insancıl, anlaşılabilir bir dürtüdür. Adeta haberdar olma ihtiyacını karşılama isteği olarak tanımlanabilir.

🔹 Buradaki önemli nokta, ebeveynlerin çocuklarının bu afet durumundan olumsuz manada en az etkilenmesini sağlamaktır. Çocuğa depremin nasıl anlatılması gerektiği yaş dönemine göre (somut ve soyut işlemleme dönemlerine göre) değişiklik gösterir.

Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?