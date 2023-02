Doğal afetler çocuklara nasıl anlatılmalı?

🔹 Çocuğun anlama ihtiyacını doğru biçimde karşılamak onların yaşadıkları durumu zihin dünyalarında doğru ve onlara zarar vermeden yerleştirmelerini sağlar. Soyut kavramları 6 yaş öncesi çocuklara somutlaştırarak anlatmanın öneminden bahseden Yahşi, " Depremi yaşamayanlar için söylüyorum, illa bir oyuncak, bir şeyler vardır. Üst üste böyle koysun, dizsin. Bak! İşte burası bizim bu gördüğümüz yerin bir de alt kısmı var. Bu yerin alt kısmında da böyle bir sürü, bir sürü kocaman kayalar var, dev kayalar var. Bunlar böyle yan yana, bitişik duruyorlar ama zamanla ne oluyorlar? Eskimeye başlıyor, güçlerini yitirmeye başlayabiliyorlar. Erimeye, ufalanmaya başlayabiliyorlar. Her ufalandığında, orada taşlar yerinden birazcık kayma yapabiliyor. Her kayma da (oyuncakları tek tek gösterirken) yukarıda biz sallantılı hissediyoruz. Bu her zaman olan bir şey aslında ama bazen biraz daha büyük parçalar koparken fazla sallanıyoruz. Sadece sallanmak aslında, deprem. Bizi korkutuyor olabilir ama biz güvendeyiz. Burada önemli olan binamızın güvenli ve sağlam olması." sözleriyle depremin çocuklara nasıl anlatılabileceğini aktardı.

Yeniden başlamak