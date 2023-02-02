Doğal afetler çocuklara nasıl anlatılmalı?
Deprem ülkemizin bir gerçeği 6 Şubat'da merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti ya da yaralandı. Deprem birçok insanın yüreğinde derin yaralara yol açtı. Yaşanan afet, yalnızca depreme bizzat şahit olanları değil, tüm Türkiye'yi derinden sarsarak yasa boğdu. Bu durum çocukların hafızalarında da yer etti. Bu noktadan hareketle sizin için deprem gerçeğinin çocuklar üzerindeki etkilerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 10.02.2023
11:06
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
11:07
🔹 Gündemimizde olan deprem afetinden dolayı çocukların çok fazla haber ve görüntüye maruz kaldığını biliyoruz. Çocukları ne kadar uzak tutmaya çalışsak da kıyısından, köşesinden deprem gerçeğiyle yüzleşiyor ve anlamaya çalışıyorlar. Bu durum çocuklar açısından bakıldığında çok da insancıl, anlaşılabilir bir dürtüdür. Adeta
haberdar olma ihtiyacını karşılama isteği olarak tanımlanabilir.
🔹 Buradaki önemli nokta, ebeveynlerin çocuklarının bu afet durumundan olumsuz manada en az etkilenmesini sağlamaktır. Çocuğa depremin nasıl anlatılması gerektiği yaş dönemine göre (somut ve soyut işlemleme dönemlerine göre) değişiklik gösterir.
Deprem sonrasında psikolojik destek nasıl sağlanır?
🔹 Vav TV'de yayınlanan "Kendini Bilmek" programında
"Depremin çocuklar üzerindeki etkileri" konuşuldu. Kendini Bilmek programının bu bölümüne Klinik Psikolog Müjde Yahşi konuk oldu.
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Yahşi, depremi çocuklara anlatmanın önemini: "Çocuklara depremi anlatmak gerçekten çok kolay değil. Özellikle biz bu korkuyu kendimiz de yaşadığımız için kontrol etmekte zorlandığımız o duygularla kendimiz baş ederken bunu çocuğa anlatırken panikleyebiliyoruz. O panikle birlikte aslında çocuğa anlatmayı da unutabiliyoruz. Ama gerçekten anlatmak gerekiyor. Çünkü anne, baba şöyle zannedebiliyor: 'İşte deprem yani neyini anlatayım, yani zaten yaşıyoruz, içindeyiz, bunun anlatılacak kısmı mı var? İşte sallanıyor, bina sallanıyor.' gibi düşünebiliyorlar. Ama siz paniklediğinizde çocuk da bir şeylerin ters gittiğini algılıyor ve ona da sizdeki panik hâli bulaşıyor." sözleriyle açıkladı.
🔹 Çocuklar paniklediğinde size yaklaşırlar. Bu durum güven ihityaçlarının eksildiği ve bunu tamamlamaya çalıştıklarının göstergesidir.
🔹 Ekranlarda
yıkılan binaları gören, yaralılardan ve ölenlerden bahsedildiğini duyan okul öncesi yaştaki çocuklar bunları anlamlandırabilecek bilişsel yetiye henüz sahip değildir. Şunu bilmek gerekir ki: deprem, ölüm, kurban kesimi, boşanma gibi olgular 6 yaş öncesi çocukların tek başlarına anlamlandıramayacağı özelliktedir. soyut
Hayatımızdaki taze yaralar: Depremler
🔹 Çocukların zihninde izlediklerinden ve gördüklerinden acaba burada da olur mu? Aynı şekilde yıkılır mı soruları oluşur. Bu gayet normaldir. Yetişkinler de bu duyguları yaşar. Yani anne, babanın duygu durumuyla çocukların duygu durumu birbirinden bağımsız olamaz. Burada aslında depremin ne ve nasıl olduğunu çocuğun zihnine yerleştirmeliyiz.
🔹 6 yaş öncesi dönemde çocuklara
soyut olayları metaforlar, oyunlar ve oyuncaklar aracılığıyla anlatmak gerekir. somutlaştırarak
🔹 Çocuğun anlama ihtiyacını doğru biçimde karşılamak onların yaşadıkları durumu zihin dünyalarında doğru ve onlara zarar vermeden yerleştirmelerini sağlar.
Soyut kavramları 6 yaş öncesi çocuklara somutlaştırarak anlatmanın öneminden bahseden Yahşi, " Depremi yaşamayanlar için söylüyorum, illa bir oyuncak, bir şeyler vardır. Üst üste böyle koysun, dizsin. Bak! İşte burası bizim bu gördüğümüz yerin bir de alt kısmı var. Bu yerin alt kısmında da böyle bir sürü, bir sürü kocaman kayalar var, dev kayalar var. Bunlar böyle yan yana, bitişik duruyorlar ama zamanla ne oluyorlar? Eskimeye başlıyor, güçlerini yitirmeye başlayabiliyorlar. Erimeye, ufalanmaya başlayabiliyorlar. Her ufalandığında, orada taşlar yerinden birazcık kayma yapabiliyor. Her kayma da (oyuncakları tek tek gösterirken)sözleriyle depremin çocuklara nasıl anlatılabileceğini aktardı. yukarıda biz sallantılı hissediyoruz. Bu her zaman olan bir şey aslında ama bazen biraz daha büyük parçalar koparken fazla sallanıyoruz. Sadece sallanmak aslında, deprem. Bizi korkutuyor olabilir ama biz güvendeyiz. Burada önemli olan binamızın güvenli ve sağlam olması."
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