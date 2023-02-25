Deprem sonrasında gelecek kaygısı ile nasıl mücadele edilir?
Ülkemizde yaşanan depremler, milletimizi büyük bir üzüntüye ve yasa gark etti. Birçok kişi depremlerde yuvasını, yakınlarını yitirdi. Bu yıkım, depremzedelerin yalnızca bedenlerinde değil, ruhlarında da derin yaralar açarak insanları deprem korkusu ve bu korkunun oluşturduğu gelecek kaygısı ile mücadele etmek zorunda bıraktı. Peki, deprem sonrasında gelecek kaygısı ile nasıl mücadele edilir?
Giriş Tarihi: 25.02.2023
10:41
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
11:45
🔶 Kahramanmaraş'da gerçekleşen ve 10 ili etkileyen
depremlerin ardından, bir de Hatay'da hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem ve artçıları son iki haftadır ülkemizi depremle oturup depremle kalkar hâle getirdi.
🔶 Bu kısa
yaşadılar. süreçte kimileri yakınlarını, yaşadıkları evleri, kurulu düzenlerini yitirerek büyük acılar Yalnızca depremi yaşayanlar değil, ekran başında günlerce depremle ilgili haberleri, görüntüleri izleyen veya maruz kalanların da günlerinin büyük bir kısmını işgal etti. Tüm bu yaşananlar insanların ruhlarında deprem gerçeği açtı. derin yaralar
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🔶 Deprem sonrasında en çok hissedilen duygular;
suçluluk, çaresizlik ve gelecek kaygısıdır. Ülke olarak bir travma içerisindeyiz. Peki travmanın nedenleri nedir? Travma oluşturan olayın içinde bulunmanız, yakınlarınızın olması, maruz kaldığımız sesler ve görüntüler travmayı etkileyen önemli faktörlerdir.
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Deprem travması, tek bir kentte deprem gerçekleştiğinde hissedilebildiği gibi, ülkenin 10 ilini kapsayan hemen hemen herkesin arkadaşının, yakınının olduğu büyük bir bölgede gerçekleştiğinde de hissedilebilir.
🔶 Depremin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen hala ilk defa yaşıyormuş gibi hissedilen bir şeydir, travma... Travmayı, acıyı atlatmak için
15 gün azımsanamayacak bir süredir. Böyle durumlarda hissedilmesi en normal duygulardan biri kaygı ve ona eşlik eden tepkilerdir.
🔶 Ülkemizin böyle acı bir durumu yaşaması, toplumun bütün katmanlarını etkileyebilecek nitelikte bir travmanın yaşanması durumunda hissetmiş olduğumuz
anlık düzeyi ne olursa olsun doğaldır. "kaygı",
Deprem kuşağında Müslüman olmak
Kaygını belirtileri nelerdir?
◾ Sese ya da herhangi bir harekete karşı
aşırı tepkisel davranmak.
◾ Aşırı derecede
kalp çarpıntısı. (Ama bu merdiven çıktığında ya da hoşlandığımız birini gördüğümüzdeki gibi değil, nedensiz.)
◾ Avuç içlerinin
terlemesi, vücutta titreme görülmesi.
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Mide, sırt, boyun, baş ve kas ağrıları gibi belirtiler olabilir. somatik
Somatik nedir?
Bedenle ilgili olan, bedensel.
🔶 VAV TV'de yayınlanan
"Kendini Bilmek" programında bu hafta "gelecek kaygısı" konusu ele alındı. Programın konukları, Klinik Psikolog Özge Dayıoğlu ve Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Konuk oldu.
Uzm. Psikolojik Danışman Mehmet Konuk kaygının ortaya çıkma şekilleri hakkında şu cümleleri sarf etti:
"Kaygıyı her birey psikolojik ve bilişsel olarak da farkı yansıtabilir. Öfkelenebilir, hiç öfkelenmeyebilir. Kaygı oluşturan olayla ilgili her detayı anlatabilir, hiç anlatmayabilir. Bu iki uç tepki de kaygı tepkisidir. Depremi anlatan bir bireyin araya espriler sıkıştırması da kaygıdandır, sürekli gözyaşı dökmesi de. Bütün bunların tamamı şu süreçte normaldir. Bu durum, eğer deprem bölgesinde yaşanmışsa süreç 3-4 aya kadar çıkabilir. Fakat depreme dışarıdan şahit olmuş insanlar için ise 1- 2 ay olmalıdır."
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