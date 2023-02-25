Deprem sonrasında gelecek kaygısı ile nasıl mücadele edilir?

🔶 Deprem sonrasında en çok hissedilen duygular; suçluluk, çaresizlik ve gelecek kaygısıdır. Ülke olarak bir travma içerisindeyiz. Peki travmanın nedenleri nedir? Travma oluşturan olayın içinde bulunmanız, yakınlarınızın olması, maruz kaldığımız sesler ve görüntüler travmayı etkileyen önemli faktörlerdir.

🔶 Deprem travması, tek bir kentte deprem gerçekleştiğinde hissedilebildiği gibi, ülkenin 10 ilini kapsayan hemen hemen herkesin arkadaşının, yakınının olduğu büyük bir bölgede gerçekleştiğinde de hissedilebilir.