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Kalbe değen 15 sözcük

İnsan duygulardan bağımsız bir varlık olarak yaratılmamıştır. Hatta Peygamberimiz (SAV), bir hadisi şerifinde kalp hakkında şunları dile getirmiştir: "Bilin ki, bedende öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa, bütün beden iyi olur; o bozulursa, bütün beden bozuk olur. Bilin ki, o kalptir." İnsanın her parçası önemliyken kalp ise çok başkadır. Örneğin; "alçak" kelimesi "aşağı" insanlar için argo ifade edilen bir sözcüktür. Fakat kalbe değdiğinde bu kelime "alçak gönüllü" halini alır. Sizlere kalbe değen birçok kelimeler arasından 15 kelimeyi hazırladık.

Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:20
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SENSEMEK
SENSEMEK

SENSEMEK

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Seni özledim, demektir.

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DİRENİŞ
DİRENİŞ

DİRENİŞ

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Herhangi bir zorluğa karşı tüm kaynaklar kullanılarak gösterilen çaba, dilimizde 'direniş' olarak yer bulmuştur. Bu kelime, 'göğüs germek' kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılabilir

Bu kelime aynı zamanda Filistinlilerin dirençleri ile özdeşleşmiştir.

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TEVAFUK
TEVAFUK

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Arapça wfk kökünden gelen tawāfuk توافق "biri birine uyma, uyum, denk gelme" sözcüğünden alıntıdır.

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FEVKALADE
FEVKALADE

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"Fevkalade";

Arapça kökenli bir kelime olup "فوق العاده" kelimesinden türetilmiştir.

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UKDE
UKDE

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Ukde, dilimize Arapçadan gelmiştir. Gerçek anlamı düğüm olsa da çözülmesi zor meseleler ve kişinin içine dert olan şeyler için kullanılır.

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