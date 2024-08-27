Kalbe değen 15 sözcük

İnsan duygulardan bağımsız bir varlık olarak yaratılmamıştır. Hatta Peygamberimiz (SAV), bir hadisi şerifinde kalp hakkında şunları dile getirmiştir: "Bilin ki, bedende öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa, bütün beden iyi olur; o bozulursa, bütün beden bozuk olur. Bilin ki, o kalptir." İnsanın her parçası önemliyken kalp ise çok başkadır. Örneğin; "alçak" kelimesi "aşağı" insanlar için argo ifade edilen bir sözcüktür. Fakat kalbe değdiğinde bu kelime "alçak gönüllü" halini alır. Sizlere kalbe değen birçok kelimeler arasından 15 kelimeyi hazırladık.