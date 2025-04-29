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Anlamın izinde: Frankl ve Logoterapi

Yayınlanma Tarihi: 29.04.2025 08:25 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 08:25

Hayatın en zorlu anlarında bile insanı ayakta tutan şey, yaşamda bir anlam bulabilmesidir. Viktor Frankl, Nazi kamplarında yaşadıklarından damıttığı Logoterapi yaklaşımıyla, insanın anlam arayışını psikoterapinin merkezine taşır. Acı, kayıp ve belirsizlik içinde dahi hayatı değerli kılacak bir sebep bulmanın mümkün olduğunu gösterir. Bu içeriğimizdeki alıntılarda, Logoterapi'nin, modern insanın varoluş sancılarına nasıl yaklaştığını göstermek istedik.

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Gelecekte bir hedef göremediği için kendini çöküşe teslimeden bir insan, geçmişe dönük düşüncelerle meşgul olmaya başlar.

Fuat Sezgin'den Bilim Tarihi Sohbetleri eserinden altı çizili cümleler

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Logoterapideki hasta, yaşamının anlamıyla karşı karşıya getirilir ve bu anlama yönlendirilir.

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Logoterapiye göre, kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı, insandaki temel güdülendirici güçtür. Freudcu psikanalizde merkezi bir öneme sahip haz ilkesine (ya da buna haz istemi de diyebiliriz) karşıtlık içinde ol duğu kadar, Adlerci psikolojinin dayandığı "üstünlük arayışı"na (buna üstünlük istemi de diyebiliriz) da karşıt bir anlam isteminden söz etmemin nedeni işte budur.

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Eğer yaşamda gerçekten bir anlam varsa, acıda da bir anlam olmalıdır. Acı da yaşamın kader ve ölüm kadar silinmez bir parçasıdır. Acı ve ölüm olmaksızın, insan yaşamı tamamlanmış olmaz.

İsmet Özel'in Faydasız Randevu eserinden hafızalara kazınan cümleler

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Logoterapi insan varoluşunun özünü, sorumlulukta görmektedir.

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