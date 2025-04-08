Fuat Sezgin'den Bilim Tarihi Sohbetleri eserinden altı çizili cümleler
Yayınlanma Tarihi: Nisan 08, 2025 09:24 Güncelleme Tarihi: Nisan 08, 2025 09:49
Ülkemizin öncü bilim insanlarından biri olan merhum Fuat Sezgin hem araştırmacı yönüyle hem de akademik kariyeri ile ön plana çıkan önemli bir isimdi. O, İslam Kültür ve Medeniyeti'ni besleyen önemli bir kaynaktı. Dünya bilim tarihçiliğinin tartışmasız en önemli simalarından olan merhum Fuat Sezgin'in çalışmaları hep derinlikli ve uzun yıllara dayanan araştırmalardan oluşmakta. İşte, biz de Fuat Sezgin'in, "Bilim Tarihi Sohbetleri" adı altında toplanan cümlelerini sizler için derledik.
1/20
🔹
Allah insana bütün kâinatın sır perdelerini yırtacak kabiliyeti vermiştir.
FUAT SEZGİN
5/20
🔹
Önce ilkokuldaki hocalara öğretmeliyiz. Onları eğitecek sosyologlarımız, pedagoglarımız olmalı. Okumanın şart olduğunu öğretecekler onlara.
FUAT SEZGİN