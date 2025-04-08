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Fuat Sezgin'den Bilim Tarihi Sohbetleri eserinden altı çizili cümleler

Yayınlanma Tarihi: Nisan 08, 2025 09:24 Güncelleme Tarihi: Nisan 08, 2025 09:49

Ülkemizin öncü bilim insanlarından biri olan merhum Fuat Sezgin hem araştırmacı yönüyle hem de akademik kariyeri ile ön plana çıkan önemli bir isimdi. O, İslam Kültür ve Medeniyeti'ni besleyen önemli bir kaynaktı. Dünya bilim tarihçiliğinin tartışmasız en önemli simalarından olan merhum Fuat Sezgin'in çalışmaları hep derinlikli ve uzun yıllara dayanan araştırmalardan oluşmakta. İşte, biz de Fuat Sezgin'in, "Bilim Tarihi Sohbetleri" adı altında toplanan cümlelerini sizler için derledik.

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Allah insana bütün kâinatın sır perdelerini yırtacak kabiliyeti vermiştir.

FUAT SEZGİN

Bilinmeyen yönleriyle Fuat Sezgin

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Eğer âlimleri yöneticilerin kapısında görürseniz; o âlimler ne kötü âlimdir, o yöneticiler ne kötü yöneticidir. Eğer yöneticileri âlimlerin kapısında görürseniz o yöneticiler ne güzel yöneticidir, o âlimler de ne güzel âlimdir!

FUAT SEZGİN

3/20

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Sürekli bir şeyler öğreniyorum ve insan hayatında sürekli öğrenmek çok mühimdir. Mesela bir işe başladıktan bir hafta sonra, insanın kendi kendine sorması lazım "Bu hafta ben bir şey öğrendim mi?" diye.

FUAT SEZGİN

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Evliya Çelebi kaç tane alet tanıtıyor biliyor musunuz? Tam 77 aleti tarif ediyor bize. Bunları bize, İslam müzik tarihini en iyi bilen İngiliz bilgini G. Farmer anlatıyor.

FUAT SEZGİN

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Önce ilkokuldaki hocalara öğretmeliyiz. Onları eğitecek sosyologlarımız, pedagoglarımız olmalı. Okumanın şart olduğunu öğretecekler onlara.

FUAT SEZGİN

Fuat Sezgin'den ilham veren alıntılar

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