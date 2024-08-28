Bilinmeyen yönleriyle Fuat Sezgin

◾ Fuat Sezgin yorulmak bilmeyen bir medeniyet kahramanı, büyük eseri için üç yüz bin el yazmasını incelemeyi göze alabilecek çalışkanlığa sahip bir karakterdi.

◾ Sezgin'in ömrünü adadığı çalışmaları Arap-İslam Bilim Tarihi başlıklı emsalsiz eserini ortaya çıkardı. Bu eserin her sayfası on yıllar süren bir araştırma ve ilmi çabanın bir karşılığı idi.