Fuat Sezgin'den ilham veren 20 alıntı

İslam Bilim Tarihine yaptığı katkılarla, adını tarihe altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Fuat Sezgin, günde 17 saat çalışırdı. 6 ay gibi kısa bir sürede Arapça'yı çok iyi derecede öğrendi. Hadis alimi Buhari'nin kaynakları ile ilgili gerçekleri ortaya çıkardı ve Avrupa'nın Rönesans ninnilerine son verdi. Yaptığı çalışmalarla uluslararası bilim camiasının İslam Bilimler Tarihi alanında en önemli ismi kabul edilen Fuat Sezgin'den ilham veren 20 alıntıyı derledik.
Giriş Tarihi: 30.06.2020
12:39
Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
10:02