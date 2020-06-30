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Fuat Sezgin'den ilham veren 20 alıntı

İslam Bilim Tarihine yaptığı katkılarla, adını tarihe altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Fuat Sezgin, günde 17 saat çalışırdı. 6 ay gibi kısa bir sürede Arapça'yı çok iyi derecede öğrendi. Hadis alimi Buhari'nin kaynakları ile ilgili gerçekleri ortaya çıkardı ve Avrupa'nın Rönesans ninnilerine son verdi. Yaptığı çalışmalarla uluslararası bilim camiasının İslam Bilimler Tarihi alanında en önemli ismi kabul edilen Fuat Sezgin'den ilham veren 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 10:02
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"Batı medeniyeti, İslam medeniyetinin çocuğudur."

I Prof. Dr. Fuat Sezgin

Fuat Sezgin'in Fikriyat'taki tüm yazılarına ulaşmak için tıklayın...

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"Eğer arkanızda inancınız varsa o sizi yapıcı olmaya itiyorsa çok şeyler başarırsınız. Benim hayatımın sırrı budur."

I Prof. Dr. Fuat Sezgin

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"Bilginin zevkine varıp okumak o kadar güzel ki."

I Prof. Dr. Fuat Sezgin

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"İnsan, Avrupa kıtasının coğrafyasını araştırdığı zaman görüyor ki 18. yüzyıla kadar sadece İspanya'nın coğrafyası var. Diğerlerinin; Almanya'nın, Fransa'nın coğrafyası falan yok." Bunu 1982'de bir Alman bilgini söylüyor. Acaba neden İspanya'nın coğrafyası var da diğerlerinin yok? Çünkü İspanya'da Müslümanlar yaşıyordu da ondan."

I Prof. Dr. Fuat Sezgin

Rönesans ninnisine son veren Fuat Sezgin'e dair bilinmeyenler

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"Hakikaten 6 ay kendimi Arapça öğrenmeye verdim. Evimizde babamdan kalma 30 ciltlik bir Taberi Tefsiri vardı. Onu okumaya başladım. Başlangıçta anlamıyordum. Türkçe tefsirlerle karşılaştırarak, yavaş yavaş tefsirin içine girmeye çalıştım. Günde aşağı yukarı 17 saat çalışıyordum. Erken kalkıyordum, gece geç yatıyordum, evden hemen hemen hiç çıkmıyordum. 6 ay sonra Taberi Tefsiri'nin 30 cildini bitirmiş oldum."

I Prof. Dr. Fuat Sezgin

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