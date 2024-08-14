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Zarafet ve asaletin oyunu: Kafkas dansı

Zarafetin ve asaletin timsali bir oyun var, adı Kafkas dansı. Birlik ve beraberliği simgeleyen bu senkronize raks, başta Kafkasya'da bulunan Türk toplulukları, Çeçenler olmak üzere ülkemizde; Ardahan, Kars, Iğdır şehirlerinde oynanır. Kafkas Oyunları kendi içinde Şeyh Şamil, Kazağı, Şeker Oğlan, Han Kızları, Maral, Terekeme şeklinde türlere ayrılmıştır. Peki, Kafkas dansı ve türleri nasıl ortaya çıktı? İşte, sizler için bu soruların cevabını araştırdık.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:25
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KAFKASLAR
KAFKASLAR

Kafkasya, birçok halka ve devlete ev sahipliği yapan kadim bir coğrafyadır. Türklerden tutun Çeçenlere ve Gürcülere kadar pek çok millet, Kafkasya'da barış içinde yaşar.

◼ Bu bölge, Türk devletlerinin atılımıyla hayata geçirilen Zengezur projesinin ana koridorudur. Proje adını Türk boyu olan Zengilerden almakta. Burası, Kafkasya ve Orta Asya açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE'Yİ ORTA ASYA'YA AÇAN KAPI

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KAFKASYA NEREDE?
KAFKASYA NEREDE?

Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alır. Burası Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismidir. Kafkas sıradağlarında, Avrupa'nın en yüksek dağı olan ve Kafkas halklarının sözlü edebiyatını oluşturan Elbruz Dağı bu noktada bulunuyor.

Kafkasya, siyasi ve coğrafi olarak Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya olmak üzere ikiye ayrılmakta. Güney Kafkasya, bağımsız ve egemen devletlerden oluşurken Kuzey Kafkasya Rusya'ya bağlıdır.

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KAFKAS DANSLARI
KAFKAS DANSLARI

Kahramanlık ve zarafetle özdeşleşmiş olan Kafkas dansları, yüzyılları aşan bir geçmişe sahip. Uzun yıllar sonunda halk tarafından unutulan birçok Kafkas dansı yerini başka bir oyunla doldurmuş ve kültürel kalıtım böylece yaşatılmıştır.

◼ Birbirinden farklı Kafkas danslarının ortaya çıkmasıyla eş zamanlı olarak isimlerde değişmiştir. Şeyh Şamil, Maral, Vağzalı, Ayşat, Terekeme, Gazağı, Tamara Kafkas oyunların ismidir.

KAFKASYA'NIN SİMGE CAMİLERİ

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ZARAFET TİMSALİ KAFKAS DANSI
ZARAFET TİMSALİ KAFKAS DANSI

Kafkasya dediğimiz yer, çetin dağlar ve zorlu hava koşulları ile nam salmış bir konumda bulunur. Bundan ötürü zaman içinde ortaya çıkan Kafkas dansları; bölgenin yapısını, şartlarını insanlar üzerinden yansıtmıştır.

◼ Kafkas dansını kadınlar sergilediklerinde zarafet, asalet; erkekler sergilediğinde ise cesaretin ve kahramanlığın temsili olarak görülür. Toparlayacak olursak Kafkas dansı, dağlı ruhun bir dışa vurumu olarak tanımlanabilir.

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KAFKAS DANSININ HİKAYESİ
KAFKAS DANSININ HİKAYESİ

◼ Kafkas danslarının birbirinden ilginç hikayeleri bulunur. Bunlardan ilki, kartal ve kuğu hakkında anlatılan hikayedir. Bir adam kartal şeklinde şeklinde dans eder, dansın hareketi bir kartalın gökyüzündeki hareketlerine benzetilir.

◼ Ardından havada süzülür, sonra kollarını kanatlanırmış gibi yayar. Kafkas dansında erkekler kartalı temsil ederken kadınlar ise bir kuğu gibi süzüldüğünden asaleti simgeler.

Çerkes kültürü: Xabze

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