Zarafet ve asaletin oyunu: Kafkas dansı
Zarafetin ve asaletin timsali bir oyun var, adı Kafkas dansı. Birlik ve beraberliği simgeleyen bu senkronize raks, başta Kafkasya'da bulunan Türk toplulukları, Çeçenler olmak üzere ülkemizde; Ardahan, Kars, Iğdır şehirlerinde oynanır. Kafkas Oyunları kendi içinde Şeyh Şamil, Kazağı, Şeker Oğlan, Han Kızları, Maral, Terekeme şeklinde türlere ayrılmıştır. Peki, Kafkas dansı ve türleri nasıl ortaya çıktı? İşte, sizler için bu soruların cevabını araştırdık.
Giriş Tarihi: 14.08.2024
08:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:25
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Kafkasya, birçok halka ve devlete ev sahipliği yapan kadim bir coğrafyadır. Türklerden tutun Çeçenlere ve Gürcülere kadar pek çok millet, Kafkasya'da barış içinde yaşar.
◼ Bu bölge, Türk devletlerinin atılımıyla hayata geçirilen
Zengezur projesinin ana koridorudur. Proje adını Türk boyu olan Zengilerden almakta. Burası, Kafkasya ve Orta Asya açısından büyük önem taşıyor.
TÜRKİYE'Yİ ORTA ASYA'YA AÇAN KAPI
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Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alır. Burası Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismidir. Kafkas sıradağlarında, Avrupa'nın en yüksek dağı olan ve Kafkas halklarının sözlü edebiyatını oluşturan bu noktada bulunuyor. Elbruz Dağı
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, siyasi ve coğrafi olarak Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya olmak üzere ikiye ayrılmakta. Kafkasya , bağımsız ve egemen devletlerden oluşurken Güney Kafkasya bağlıdır. Kuzey Kafkasya Rusya'ya
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özdeşleşmiş olan Kafkas dansları, yüzyılları aşan bir geçmişe sahip. Uzun yıllar sonunda halk tarafından unutulan birçok Kahramanlık ve zarafetle Kafkas dansı yerini başka bir oyunla doldurmuş ve kültürel kalıtım böylece yaşatılmıştır.
◼ Birbirinden farklı Kafkas danslarının ortaya çıkmasıyla eş zamanlı olarak isimlerde değişmiştir.
oyunların ismidir. Şeyh Şamil, Maral, Vağzalı, Ayşat, Terekeme, Gazağı, Tamara Kafkas
KAFKASYA'NIN SİMGE CAMİLERİ
ZARAFET TİMSALİ KAFKAS DANSI
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dediğimiz yer, çetin dağlar ve zorlu hava koşulları ile nam salmış bir konumda bulunur. Bundan ötürü zaman içinde ortaya çıkan Kafkasya Kafkas dansları; bölgenin yapısını, şartlarını insanlar üzerinden yansıtmıştır.
◼ Kafkas dansını kadınlar sergilediklerinde
; erkekler sergilediğinde ise zarafet, asalet temsili olarak görülür. Toparlayacak olursak Kafkas dansı, dağlı ruhun bir cesaretin ve kahramanlığın dışa vurumu olarak tanımlanabilir.
◼ Kafkas danslarının birbirinden ilginç hikayeleri bulunur. Bunlardan ilki,
hakkında anlatılan hikayedir. Bir adam kartal şeklinde şeklinde dans eder, kartal ve kuğu dansın hareketi bir kartalın gökyüzündeki hareketlerine benzetilir.
◼ Ardından havada süzülür, sonra kollarını kanatlanırmış gibi yayar.
Kafkas dansında erkekler kartalı temsil ederken kadınlar ise bir kuğu gibi süzüldüğünden asaleti simgeler.
Çerkes kültürü: Xabze