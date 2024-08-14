Zarafet ve asaletin oyunu: Kafkas dansı

◼ Kafkasya, birçok halka ve devlete ev sahipliği yapan kadim bir coğrafyadır. Türklerden tutun Çeçenlere ve Gürcülere kadar pek çok millet, Kafkasya'da barış içinde yaşar.

◼ Bu bölge, Türk devletlerinin atılımıyla hayata geçirilen Zengezur projesinin ana koridorudur. Proje adını Türk boyu olan Zengilerden almakta. Burası, Kafkasya ve Orta Asya açısından büyük önem taşıyor.