Türkiye’nin en iyi 10 Kayak Merkezi

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KOCAELİ- KARTEPE KAYAK MERKEZİ

🔹 İstanbul'a yakın olması nedeniyle kışın en çok tercih edilen kayak merkezlerinden biri Kocaeli'ye bağlı olan Kartepe'dir. Burası İstanbul'a yaklaşık 1,5 saatlik uzaklıkta olduğundan yerli ve yabancı turistler için büyük bir nimet.

🔹 1640 rakımlı Kartepe, Samanlı Dağlarının zirvesinde yer almakta. Burası, kafa dinleyip tatil yapabileceğiniz çok iyi bir konumda. Aynı zamanda burada birçok kış spurunu doyasıya yapabilirsiniz.