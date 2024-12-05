Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Kültür Sanat Türk kahvesinin tarihi serüveni

Türk kahvesinin tarihi serüveni

Yayınlanma Tarihi: Aralık 05, 2024 13:00 Güncelleme Tarihi: Aralık 05, 2024 13:00

Güzel ülkemizin birbirinden kıymetli değerleri bulunuyor. Bunlardan biri de Türk kahvesi. Bu sıcak içecek geçmişte de günümüzde de sohbetlerimizin bir vazgeçilmezi. Yüzyıllardır hayatımızın en önemli miraslarından biri olan Türk kahvesi tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Peki, Türk kahvesi Avrupa'da nasıl yayıldı? Gelin, beraber Türk kahvesinin tarihi serüvenine bir bakalım.

1/10
Türk kahvesi nasıl bulundu?
Türk kahvesi nasıl bulundu?

🔸 Kırk yıl hatırı olan, sohbetlerimizin vazgeçilmezi Türk kahvesi, asırlardır hayatımızda. Evet, kahvenin ana vatanı aslında Arap Yarımadası. Kullanımının ise 575 yıllarına kadar gittiği tahmin edilmekte.

🔸 Kahve, ilk olarak Habeşistan'da ortaya çıkar. Başlangıçta içecek olarak değil, yiyecek olarak kullanılmaktadır. Keşfiyle ilgili çeşitli rivayetler mevcut. Buna göre, bir çoban Etiyopya yamaçlarında otlayan keçilerinin belirli meyveyi yedikten sonra canlanıp hareketlendiğini fark eder. Bu meyveleri önce yemek yerine, toplayıp kaynatınca ortaya kahve çıkar.

Sonbaharda hastalıklardan korunmanın 9 yolu

2/10
Kara İnci
Kara İnci

🔸 "Kara inci" adı verilen kahve, Yemen'den Mekke ve Medine'ye; oradan 15. yüzyıl sonunda seyyahlar vasıtasıyla İran, Mısır ve Osmanlı topraklarına ulaştı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Selanik, Payas, Yafa, Akka, Trablusşam, Sayda ve Antalya gibi diğer Osmanlı şehirlerine de yayılır.

🔸 Rivayete göre Habeşistan Beylerbeyi Özdemir Paşa, kahveyi İstanbul'a getirmiştir. Paşa, Türk kahvesini 40 kişilik kadrolu ustalarla özenle sultana servis eder. Harem'de cariyelere doğru kahve pişirme dersleri de bu dönemde başlar.

3/10
Kahveyle ilgili rivayetler
Kahveyle ilgili rivayetler

🔸 Bir diğer rivayete ise şöyledir; 1554 senesinde Suriyeli iki girişimci tarafından (Halepli Hukm ile Şamlı Şems) İstanbul'a getirilir. Peçevî İbrahim Efendi ise, kahvenin İstanbul'a ilk defa 1555 yılında girdiğini ve bu tarihten önce Rumeli'de kahve ve kahvehanenin bilinmediğini yazar.

🔸 Peçevî'nin ve Gelibolulu Ali Mustafa Efendi'nin eserinde geçtiği şekliyle; Halepli Hakem (Hekim) adında biri ile Şamlı Şems adında bir zarif İstanbul'a gelerek, Tahtakale'de büyük bir dükkân kiralayıp kahve satmaya ve kahvehane işletmeye başlar.

Yaz aylarında tüketilmesi tavsiye edilen besinler

4/10
"Kahve altı" nereden geliyor?
Kahve altı nereden geliyor?

🔸 Osmanlı'da çok sevilen ve yeni bir pişirme tekniği ile farklı bir kültür oluşturan kahve, zamanla vazgeçilmez bir içecek haline gelir. Öyle ki günün ilk yemeği olan kahvaltı bile kahveden önce yenilen yemek anlamında "kahve altı" olarak anılır.

🔸 Kara İnci, Osmanlı sarayında da oldukça ilgi görür. Uzun yol kat ederek payitahta getirilmeye başlanır. Zembillerin içine konan üstü ferde ile sarılan ve onun da üstü çulla örtülen kahve binbir zahmetle rutubetten korunur.

5/10
Kahveci başının görevi neydi?
Kahveci başının görevi neydi?

🔸 Saray teşkilatına "kahveci başı" tahsis edilir. Kahve gün geçtikçe o kadar çok önem arz ediyordu ki, padişahın içeceği kahvenin suyu bile özel olarak Eyüp Tepesi civarındaki Gümüşsuyu'ndan getirilmektedir.

🔸 Saray ve konaklarda kahve sunumu dört kişi ile yapılırdı. Kahveci başı, en önde sırmalı bir havlu ile arkasında boş fincanları ve su bardağını tepside taşıyan bir kahveci, bir arkasında sol eli ile güğümü taşıyan bir kahveci ve en son da ise boş tepsi ile diğer bir kahveci sıraya dizilirlerdi.

Spor yapmanın 10 faydası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Türk lehçelerinde kış mevsimi

Türk lehçelerinde kış mevsimi

Tolstoy’dan unutulmaz sözler

Tolstoy'dan unutulmaz sözler

Türk kahvesinin tarihi serüveni

Türk kahvesinin tarihi serüveni

Ayet ve hadisler ışığında kadın

Ayet ve hadisler ışığında kadın

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Halep’te gelecek, tarihe hamile

Halep’te gelecek, tarihe hamile

Zenginlerin gençlik iksirinin çocuklarla bağlantısı ne?

Zenginlerin gençlik iksirinin çocuklarla bağlantısı ne?

Filistin’deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı - PODCAST

Filistin'deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı - PODCAST