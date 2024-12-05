Türk kahvesinin tarihi serüveni

2 /10 Kara İnci







🔸 "Kara inci" adı verilen kahve, Yemen'den Mekke ve Medine'ye; oradan 15. yüzyıl sonunda seyyahlar vasıtasıyla İran, Mısır ve Osmanlı topraklarına ulaştı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Selanik, Payas, Yafa, Akka, Trablusşam, Sayda ve Antalya gibi diğer Osmanlı şehirlerine de yayılır.

🔸 Rivayete göre Habeşistan Beylerbeyi Özdemir Paşa, kahveyi İstanbul'a getirmiştir. Paşa, Türk kahvesini 40 kişilik kadrolu ustalarla özenle sultana servis eder. Harem'de cariyelere doğru kahve pişirme dersleri de bu dönemde başlar.