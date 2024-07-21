Yaz aylarında tüketilmesi tavsiye edilen besinler
Küresel ısınma ile birlikte yaz aylarındaki sıcaklık seviyelerinde artış gözlemlendi. Artan sıcaklık ile birlikte akıllara, "bu sıcaklarda nelere dikkat etmeliyiz, hangi besinleri tüketmeliyiz, hangi meyve ve sebzeler daha çok su içerir?" Soruları geldi. İşte merak edilen bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 21.07.2024
15:52
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
17:03
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. Bu meyve içinde A ve C vitaminlerini içerdiğinden düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Yaz mevsiminin en lezzetli ve ferahlatıcı tatlarından biri şüphesiz karpuzdur
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Karpuzun faydaları: Dehidratasyonu yani sıvı kaybını önler, cilt sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan basıncını düzenler, kansere karşı korur.
🔸 Yaz aylarında yoğurt ile yenen besinlerden biri de
dereotudur. Latince adı olan dereotunun daha çok; "anethum graveolens" Akdeniz, Batı Afrika, Asya ve Güney Rusya mutfaklarında sıkça kullanılır.
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Dereotunun faydaları: Güçlü antioksidan içeriklere sahip olması sayesinde antikanser özellikler gösterir, kemik sağlığının destekler, kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyon hastalarının tansiyonlarını düzenler.
🔸 Yaz ayları olan
haziran, temmuz ve ağustos boyunca en taze ve lezzetli olarak tüketilebilecek sebzelerden biri fasulyedir. Bu sebzenin mevsiminde tüketilmesi sağlıklı bir tercih olacaktır.
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Fasulyenin faydaları: Fasulye; lif, vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Taze fasulye, sindirim sağlığını ve kan şekerinin ideal aralıklarda olmasını destekler. Aynı zamanda kalp sağlığını korur ve hücresel hasarı azaltan antioksidanlar içerir.
🔸 Yaz aylarında tüketilebilecek hafif besinlerden biri de
kabaktır. Kabağın faydaları, kalori oranı çok düşük olan kabak, bilhassa yaz mevsimlerinde rahatlıkla bulunabilmektedir.
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Kabağın faydaları: Potasyum, magnezyum ve K vitamini açısından zengin olan kabak lifli bir besindir ve kalp sağlığını korur. Kolesterol ve kan basıncını düzenler, içeriğinde kolesterolü düzenlemeye yardımcı olan pektin adı verilen bitkisel lif vardır. kötü kolesterolü düşürür. Potansiyel lif kaynağıdır, kan basıncı seviyesini normal düzeyde tutarak kalbi destekler.
🔸 Yaz aylarında tüketilebilecek besinlerden biri de
kavundur. Özellikle kalp damar sorunu olanların özellikle yaz aylarında kavunu düzenli olarak tüketmeleri önerilir. Kavun, zengin besin değerleri nedeniyle kansızlık sorunu olanlarda oldukça etkilidir.
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Kavunun faydaları: Kavunun içinde bolca A vitamini mevcuttur bu, göz sağlığını destekleyerek gece körlüğü, bakar körlük gibi görme bozuklukların oluşmasını önler.