Yaz aylarında tüketilmesi tavsiye edilen besinler

🔸 Yaz ayları olan haziran, temmuz ve ağustos boyunca en taze ve lezzetli olarak tüketilebilecek sebzelerden biri fasulyedir. Bu sebzenin mevsiminde tüketilmesi sağlıklı bir tercih olacaktır.

🔸 Fasulyenin faydaları: Fasulye; lif, vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Taze fasulye, sindirim sağlığını ve kan şekerinin ideal aralıklarda olmasını destekler. Aynı zamanda kalp sağlığını korur ve hücresel hasarı azaltan antioksidanlar içerir.