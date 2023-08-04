Teknolojinin eseri: Dijital sanat
Bilgisayar teknolojilerinin her geçen gün daha da geliştiği günümüz, dijital çağ olarak tanımlanır. Bu durum yaşamın tüm alanlarında etkili olduğu gibi kültürel hayatı da değiştirir. H er şeyin dijitalleştiği süreçte "Dijital Sanat" olarak tanımlanan yeni bir sanat dönemi başlar. Peki, bu yeni kavram nedir?
Giriş Tarihi: 04.08.2023
14:57
Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
10:22
SANAT TERİMİ
🔹 Kişinin
duygu ve düşüncelerini hem göze hem de gönle hitap edecek şekilde söz, yazı, resim, heykel gibi türlerde ifade etme şekline sanat, eseri ortaya çıkaran kişiye de sanatçı denir.
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Sanat, birçok teknik kullanılarak oluşturulur. Her dönem ve coğrafyanın kendine has bir sanat tarzı bulunur. Hatta sanat akımı adı verilen ortak sanatsal fikir ile yapılan eserler bile vardır.
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SANAT VE TEKNOLOJİ
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Dijital çağ olarak tanımlanan günümüzde, bilgisayar teknolojileri her geçen gün kendisine yeni şeyler katarak gelişmektedir. Bu durum yaşamın bütün alanlarında olduğu gibi kültürel hayatta da etkisini gösterir.
🔹 Teknoloji ile
her şeyin dijitalleştiği böyle bir dönemde dönüşümden sanat da nasibini alır. Artık sanat eseri, dijital ortamda üretilmesi ya da var olan yapıtın dijitale dönüştürülmesi şeklinde somut hale bürünür. Böylece karşımıza dijital sanat adı verilen yeni bir kavram çıkar.
DİJİTAL SANAT
🔹 Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı günümüzde sanat, dijitalleşme ile yeni bir evreye adım atar.
Bilgisayar kullanılarak oluşturulan bu eserlerin bütününe dijital sanat denir.
🔹 Sanatın yeni halinde
resim çizmeyi, fotoğraf çekmeyi veya müzik yapmayı bilmek yeterli değildir. Geleneksel sanatta zihin dünyasında fikri oluşturup somut hale getirmek ne kadar önemliyse, dijital sanatta da fikri sanal ortama aktarabilmek o derece mühimdir.
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DİJİTAL SANATIN ÖZELLİKLERİ
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21. yüzyıl sanatında artık eserler sadece dijital ortamda üretilmekle kalmamakta ayrıca eserlerin sergilendiği ve satıldığı bir alan haline gelmektedir. Bu nedenle dijital sanatın en temel özelliği teknolojidir.
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Fizik, kimya, optik, elektronik gibi gelişen teknolojiler ile etkileşim içerisinde olan bu sanat türü; internet sanatı, yazılım sanatı, sanal gerçeklik gibi formlar ile karşımıza çıkar.
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Teknoloji, bilim ve sanatı birleştiren dijital sanat, öncelikle sanatın yegane konusu olan doğa kavramının değişmesine neden olur. Bilgisayarın dahil olmasıyla artık asıl tartışılan mesele, gerçeğin anlamının değişmesi yani sanallıktır.
🔹 Hal böyle olunca sanatta önemli olan
sanatçının estetik yeteneğinin ve zihin dünyasının yanı sıra yazılım ve donanım gibi teknik alanlarda da yetenekli olmasıdır.
🔹 Yani sanatçı, eser ortaya koymakta yetenekli olduğu kadar
bilgisayar teknolojilerine de hakim olmalıdır. Buradaki asıl yetenek, dijital teknikleri ustaca kullanarak yeni ve etkili eserler ortaya koymaktır.
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