Teknolojinin eseri: Dijital sanat

SANAT TERİMİ

🔹 Kişinin duygu ve düşüncelerini hem göze hem de gönle hitap edecek şekilde söz, yazı, resim, heykel gibi türlerde ifade etme şekline sanat, eseri ortaya çıkaran kişiye de sanatçı denir.

🔹 Sanat, birçok teknik kullanılarak oluşturulur. Her dönem ve coğrafyanın kendine has bir sanat tarzı bulunur. Hatta sanat akımı adı verilen ortak sanatsal fikir ile yapılan eserler bile vardır.

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