Sanat ve edebiyatın ihtişamıyla buluşan bir miras

◾ Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi aynı zamanda edebiyat etkinliklerine ve seminerlere ev sahipliği yapmaktadır. Burada, yazarlık, edebiyat eleştirisi ve edebiyat tarihine ilgi duyanlar için düzenlenen etkinliklerle sanatseverlerin bir araya geldiği bir merkez haline gelir.

◾ Edebiyat konferansları, kitap lansmanları ve söyleşiler müzede düzenlenen etkinlikler arasında yer alır ve edebi dünyaya yeni bir bakış açısı sunar.

Ölümünden sonra müsveddelerinden düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar eseri