Dünyada en çok ziyaret edilen 10 müze
Tüm medeniyetlerin sanatsal birikimleri, insanlığın sanatsal mirasını korumak, sergilemek ve paylaşmak için geçmişten günümüze kadar önemli bir rol oynamıştır. Bu amaç doğrultusunda dünya genelinde birçok sanat müzesi kurulmuş ve bu kurumlar, tarihi sürekliliği sağlayarak kültürel birikimi korumuştur. Ayrıca bu müzeler, toplumun geniş bir kesimine sanat eserlerini sunarak kültürel zenginliği ve estetik değeri artırmaktadır. Sanat Gazetesi'nin 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre, 79 sanat müzesi arasında en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan 10 müzeyi sizler için listeledik.
Giriş Tarihi: 12.07.2023
10:15
Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
11:31
Louvre Müzesi - Paris - Fransa
🟣 2018 verilerine göre 8,100,000 ziyaretçi sayısıyla dünyanın en çok ziyaret edilen sanat galerisidir. Tarih öncesi çağlardan, 21. yüzyıla kadar uzanan, oldukça geniş bir koleksiyon yelpazesi vardır. Yaklaşık 35.000 kadar tarihî sanat eseri, 72.735 metrekarelik bir alanda sergilenmektedir.
🟣 Resim, Yunan sanatları, doğu sanatları, sanat eserleri, heykel, Mısır sanatları, desen adı altına 7 bölümlerinden oluşur. Louvre Müzesi'nin en önemli eseri Leonardo da Vinci'ni "Mona lisa" tablosudur.
Tarihi eserler ait olduğu topraklara döndürülüyor
Çin Ulusal Müzesi - Pekin - Çin
🟣 2018 verilerine göre 8.062.000 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen iki müzeden biridir. Pekin'de bulunan sanat ve tarih müzesi, iki müzenin birleşimiyle oluşmuştur.
🟣 Çin tarihi ve sanatı hakkında oldukça zengin bilgiler barındırır. 1959 yılında inşa edilen bina aynı zamanda Çin'in en büyük 10 binasından biridir.
Bin yıl öncesine yolculuk: İslam Medeniyetleri Müzesi
Metropolitan Museum of Art - New York - ABD
🟣 Halk dilinde " the Met" adıyla bilinen müze yılda 7.350.000 ziyaretçiye ulaşmıştır. Müzede Batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.
🟣 2 milyondan fazla esere ev sahipliği yapan müze, adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran meşhur bölümü bünyesinde barındırır. The Cloisters
Dünyanın ilk dijital sanat müzesi
Vatikan Müzeleri - Vatikan
🟣 Müze, Roma Katolik Kilisesi tarafından Rönesans döneminde 1506 yılında inşa edilmiş olup, dünyanın önemli heykellerine ev sahipliği yapan önemli bir binadır. Toplamda 54 bölüm bulunmaktadır.
🟣 2018 verilerine göre 6.427.000 ziyaretçi ağırlayan ve Vatikan'daki en büyük müze olan yapı hemen her milletin önemli eserlerini bünyesinde barındırır.
British Museum - Londra - İngiltere
🟣 Londra'da bulunan bir sanat, kültür ve insanlık tarihi müzesi olan British Museum, bir dünya müzesi olarak kabul edilmektedir.
🟣 Müzenin sekiz milyon eserden oluşan kalıcı koleksiyonu, dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarından biridir. Müze, başlangıcından günümüze kadar insan kültürünün öyküsünü kayıt altına almaktadır. Müze, tüm bilgi alanlarını kapsayan ilk halka açık millî müzedir.
🟣 Yıllık 5.906.000 ziyaretçi ağırlayan British Museum aynı zamanda barındırdığı koleksiyonlar ile insanlığın en büyük çalıntı müzesidir.
Türkiye'den kaçırılıp British Museum'da sergilenen eserler