Dünyada en çok ziyaret edilen 10 müze

Tüm medeniyetlerin sanatsal birikimleri, insanlığın sanatsal mirasını korumak, sergilemek ve paylaşmak için geçmişten günümüze kadar önemli bir rol oynamıştır. Bu amaç doğrultusunda dünya genelinde birçok sanat müzesi kurulmuş ve bu kurumlar, tarihi sürekliliği sağlayarak kültürel birikimi korumuştur. Ayrıca bu müzeler, toplumun geniş bir kesimine sanat eserlerini sunarak kültürel zenginliği ve estetik değeri artırmaktadır. Sanat Gazetesi'nin 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre, 79 sanat müzesi arasında en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan 10 müzeyi sizler için listeledik.