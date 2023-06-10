Bin yıl öncesine yolculuk: İslam Medeniyetleri Müzesi
Tarihe derin izler bırakan uygarlıklardan biri İslam medeniyetiydi. Yedi ile on yedinci yüzyılda altın çağını yaşayan İslam medeniyetinde dini ilimlerin yanı sıra tıp, mimari, eczacılık, astronomi gibi alanlarda büyük ilerlemeler yaşandı. Uzak Yakın programımızda da bu kadim medeniyetin gelişimini görebileceğiniz bir müzeyi gezeceğiz. İstanbul Çamlıca'daki İslam Medeniyetleri Müzesi'ni... Üstelik eserlerin pek çoğu ilk kez burada sergilendi.
Giriş Tarihi: 10.06.2023
15:43
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
17:18
◾ Tarihe derin izler bırakan uygarlıklardan biri
İslam medeniyetiydi. Yedi ile on yedinci yüzyılda altın çağını yaşayan İslam medeniyetinde dini ilimlerin yanı sıra tıp, mimari, eczacılık, astronomi gibi alanlarda büyük ilerlemeler yaşandı. İspanya'da Çin'e kadar yayılan uygarlıkta büyük buluşlara imza atılmıştı.
◾ Uzak Yakın programımızda da
bu kadim medeniyetin gelişimini görebileceğiniz bir müzeyi gezeceğiz. İstanbul Çamlıca'daki İslam Medeniyetleri Müzesini. Üstelik eserlerin pek çoğu ilk kez burada sergilendi.
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◾ Daha müzeye girmeden girişte etkileşimli alanları deneyimleyebiliyorsunuz. Yanımdaki
karşılama ağacı denilen alan sayesinde.
◾ Elektrik seramiklerle ağaç hoparlöre dönüştürüldü. Böylece herhangi bir hoparlör olmadığı halde çalan müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Bu yöntem Mimar Sinan tarafından
ilk kez Süleymaniye Camii'nde kullanmıştı.
◾ Müzede, 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam medeniyetinin ve sanatının gelişimini anlatan
bine yakın nadide eser sergileniyor. Bu eserler Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzeleri başta olmak üzere ülkemizin önemli 6 müzesinden seçildi. https://www.instagram.com/p/CtT0OnwOKBu/
◾ İslam medeniyetinin en merkezinde
Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim ve Kabe buluyor. Tam da bu yüzden müze bu konularla başlıyor. Peygamber Efendimizin ayak izi, sakal-ı şerifler, boyutları itibariyle daha önce sergilenemeyen Kâbe örtülerini görüyoruz ilk başta.
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Kur'an-ı Kerimlere de özel bir alan ayrılmış. Her bir mushaf, İslam'ın farklı dönemine ait bir sanat eseri.
◾ Kur'anların bulunduğu alanda ziyaretçilere
Esma-i Hüsna dinlettiriliyor.
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◾ Müzenin en dikkat çekici eserlerinden biri
Mahmel-i Şerif'tir. Kıymetli taşlarla, ipek püsküllerle, altın ve gümüş ipliklerle nakışların yapılırdı.
◾ Osmanlı'da her sene hac mevsiminden önce Mekke ve Medine'ye
Surre Alayı gönderilirdi. Halka dağıtılması için çeşitli hediyelerden oluşan bu alayın en gösterişli unsuru ise kıymetli taşlarla, ipek püsküllerle, altın ve gümüş ipliklerle nakışların yapıldığı Mahmel-i Şerifti.
500 yıl süren Osmanlı geleneği: Surre Alayı