Bin yıl öncesine yolculuk: İslam Medeniyetleri Müzesi

◾ Tarihe derin izler bırakan uygarlıklardan biri İslam medeniyetiydi. Yedi ile on yedinci yüzyılda altın çağını yaşayan İslam medeniyetinde dini ilimlerin yanı sıra tıp, mimari, eczacılık, astronomi gibi alanlarda büyük ilerlemeler yaşandı. İspanya'da Çin'e kadar yayılan uygarlıkta büyük buluşlara imza atılmıştı.

◾ Uzak Yakın programımızda da bu kadim medeniyetin gelişimini görebileceğiniz bir müzeyi gezeceğiz. İstanbul Çamlıca'daki İslam Medeniyetleri Müzesini. Üstelik eserlerin pek çoğu ilk kez burada sergilendi.