Resmin arkasındaki gizem: Pentimento

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🔹 Tarih, yüzyıllar boyunca binlerce sanatçının yetişmesine tanıklık etmiştir. Dili, ırkı, ülkesi birbirinden farklı olan bu sanatçıların hikayeleri resim ile ortak noktada buluşur.

🔹 Mutluluğu, üzüntüyü, yorgunluğu, başarıyı, ümitsizliği, kaybı kısacası tüm insanlığın tecrübe ettiği duyguları kendi pencerelerinden aktararak bir düzleme dökerler.

🔹 Çağları aşan resim sanatı, zamana karşı dirençlidir. Sanatkarın fırçasından yüzyıllar önce çıkmış herhangi bir resim, bugün muhatabıyla konuşabilir. Bu durum sanatın evrenselliğinin en önemli göstergesidir.