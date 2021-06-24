Osmanlı'nın salgın hastalıklarla mücadele için kurduğu hayır eseri: Gureba Hastanesi
Gureba Hastanesi, Bezmiâlem Sultan'ın bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi için yaptırdığı ve asırlardır hizmetine devam eden hayır eseriydi. Bütün masrafları Valide Sultan tarafından karşılanan hastanede yoksul ve garip Müslümanlar ücretsiz tedavi edilirdi. Peki burada hangi hastalıklarla mücadele edildi? Hastanenin misyonu neydi? Gelin, yoksul halkın umudu Gureba Hastanesi'ne yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 24.06.2021
16:51
Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
17:09
📌Vakıflar, toplumun sorunlarını gidermek ve yaşanan zorluklara karşı yardımcı olmak için kurulan
dayanışma kurumlarıdır. biri olan vakıflar, İslam'ın ilk devirlerinden beri görülürdü. Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden
📌Hz. Peygamber'in (sav) bir binek hayvanından, silâhından ve vakfettiği arazilerden başka mal bırakmadığı rivayet edilir. (Buhârî, "Veṣâyâ", 1)
(x) Vakıfların görevleri nelerdir?
➡ Vakıflar, tarih boyunca Müslüman toplumlarda sosyal dayanışmayı güçlendirmede, toplumsal ihtiyaçları karşılamada ve adaleti korumada önemli görevler üstlendi. Yüzyıllar boyunca eğitim, sağlık, barınma gibi hayatın her alanında kişilerin ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladı.
Yolcular, yoksul halkın ücretsiz tedavisi gibi çeşitli vakıflar oluşturuldu.
📌Bu vakıflardan biri de Bezmiâlem Valide Sultan'ın bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi için yaptırdığı ve asırlardır hizmetine devam eden Gureba Hastanesi'ydi. İlk önce bu önemli hastaneyi yaptıran valide sultanı tanıyalım 👇
BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN KİMDİR?
📌 Bezmialem Sultan, II. Mahmut'un ikinci kadınefendisi ve Abdülmecid'in validesiydi. O, ömrünün sonuna kadar yaptırdığı hayırlarla
Servetini fakirleri doyurmak, ihtiyaçlarını gidermek, rahmet ve şükranla anılmasına vesile olacak pek çok hayır eseri yaptırma yolunda harcadı. Osmanlı'nın en hayırsever valide sultanı olarak nam saldı.
➡ Bezmiâlem Valide Sultan,
vardı. Mahalle aralarında dolaşarak yardıma muhtaçlara elini uzatır, yetim ve kimsesiz kızları evlendirir, borcunu ödemeye gücü yetmeyen ve hapse düşmüş kişilere çeşitli mali ve nakdi yardımlarda bulunurdu. dikkat çekici bir özelliği
📌 İnce ruhlu, şefkat ve merhamet sahibi Bezmiâlem Valide Sultan yakalanmış olduğu amansız bir hastalık sonucunda
Aynı gün Sultan II. Mahmud Türbesi'ne defnedildi. 46 yaşında vefat etti.
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Bezmialem Valide Sultan'ın yaptırdığı hayırlar…
🔸 Şehzadesi Abdülhamid'i 13 yaşında çiçek salgınında yitiren Valide Sultan, halka ücretsiz hizmet vermesi amacıyla kurduğu Vakıf Gureba Hastanesi'ni inşa ettirdi. Günümüzde de bu misyonu devam ettiren hastanenin kuruluş hikayesine, burada tedavi olan hastalara verilen hizmete daha yakından bakalım👇
📌II. Mahmut döneminde payitahtı sarsan birçok salgın yaşandı. Özellikle 1811-1813 yıllarındaki veba salgını, şehri adeta esir altına aldı. Öyle ki günde
çıkmıştı. ölü sayısı iki bin civarına kadar
📌Zaman zaman patlak veren veba salgının yanı sıra kolera da görülüyordu. Bu felaketlere şahitlik eden Bezmiâlem Sultan, oğlu Abdülmecid'in padişahlığı döneminde şahsi geliriyle şehirdeki halk için çeşmeler, sıbyan mektepleri, fakir fukuralara halkın yararlanabileceği hayır eserleri yaptırdı.
(x) Osmanlı'da yayılan kolera salgınına karşı alınan tedbirler
📌19. yüzyılda
hastalıklarla yeterli mücadele edilemedi. Veba salgını ve ilk kolera salgınında İstanbul'u derinden sarsan bulaşıcı , yoksul Müslümanlar için bir hastane açmaya karar verdi. sokaklarda ölenlerin etkisiyle Bezmialem Valide Sultan
GUREBA HASTANESİ’NİN KURULUŞ HİKAYESİ
Vakıf Gureba, Gurebâ-yi Müslimîn gibi çeşitli isimlerle de anılan hastanenin bugünkü resmî adı Bezmiâlem Vâlide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi'dir.
📌 Bezmiâlem Valide Sultan'ın hastaneyi yaptırmasıyla ilgili rivayetlerden biri de gördüğü rüyaydı. Buna göre rüyası
" diye yorumlanınca 200 yataklı bir hastane inşa ettirmeye karar verdi. Öyle bir hayır işleyeceksin ki dünya durdukça 200 erkek senden hayır ile bahsedecek"
(x) 3 hükümdarın yaptırdığı 3 hastane
📌 Bir diğer rivayete göre ise Bezmiâlem Valide Sultan, halka arasında dolaşırken bir hasta ile karşılaştı. Yatarak tedavi edilmesi gereken bu kişi için Cerrahbaşı Halil Efendi güçlükle hastane buldu. Bunun üzerine Valide Sultan, yoksul halk için bir hastane yaptırmaya karar verdi.
GUREBA HASTANESİ’NİN İLKLERİ
📌Hastanenin
Valide Sultan tarafından karşılandı. Bina inşasında insanların salgın hastalıklardan etkilenmemesi gayesiyle, şehrin dışında yer alan oldukça havadar olan Yenibahçe çayırının arkasındaki arsa tercih edildi ve zamanına göre modern bir anlayışla inşa edilen edildi. bütün masrafları
📌Gureba Hastanesi diğer adıyla
dârüşşifâ geleneği içinde Gureba-i Müslimin, Ayrıca Tanzimat döneminden sonra Müslümanlar için inşa edilen bu adla anılan ilk sağlık kuruluşuydu. ilk vakıf hastanesiydi.
📌 Vakıf Gureba Hastanesi, halk için kurulan,
Halka, ihtiyaç sahiplerine, karşılıksız hizmet sunmak üzere kuruldu. modern manada Batı tarzı ilk hastaneydi.
📌Vakıf dârüşşifâlar geleneği içinde "hastane" ifadesi ilk defa burada kullanılmaya başlandı.
📌 1845 yılında yapımı tamamlanan hastane döneminde
Yaklaşık 300 kişilik kapasitesi vardı. İstanbul'un en büyük kamu hastanesiydi.