Osmanlı'da yayılan kolera salgınına karşı alınan tedbirler

Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca sık sık ortaya çıkmış; bunlardan kolera ise, XIX. yüzyıl boyunca insanların ölüm nedenlerinin başında yer almıştı. Bu niteliği ile de tarihin şekillenmesinde hafife alınmayacak bir rol üstlendi. Birçok devlet gibi Osmanlı Devleti de zaman zaman kolera salgınlarına maruz kalarak büyük kayıplara uğradı. Peki özellikle İstanbul'a gelen muhacirler vasıtasıyla yayılan kolera salgını için devlet tarafından alınan tedbirler nelerdi? Alınan tedbirler hangi açılardan günümüzdekilerle benzerlik göstermekteydi?