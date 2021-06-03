'Ne haber' Artvin, Rize, Manisa ve Niğde'de!

📍 Yetkililer, 2 bin rakım üzerinde bulunan Palovit, Tahpur, Gito, Badara, Pokut, Sal, Huser, Kavrun, Ağusor, Samistal gibi çok sayıdaki yaylanın yanında Anzer Yaylası'na da kar düştüğünü belirterek, yaylacıların ve dağcıların büyük bir sürpriz ile uyandıklarını söyledi.

📍 Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

📸 Kaynak: AA