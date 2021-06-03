'Ne haber' Artvin, Rize, Manisa ve Niğde'de!
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; 2800 yıllık ilk maden ruhsatı yazıtı bulunan Niğde'ye, yaklaşık 500 yıl darüşşifa olarak kullanılan Hafsa Sultan Şifahanesi'ne, Orta Çağ'da inşa edildiği bilinen Şavşat Kalesi'ne ve Kaçkar Dağları Milli Parkı'na gidiyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 03.06.2021
12:19
Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
13:27
ARTVİN: Orta Çağ'da inşa edildiği bilinen kale Şavşat Kalesi
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bulunan ve Orta Çağ'da inşa edildiği bilinen kalenin muhteşem yapısı havadan görüntülendi. Artvin'in Şavşat ilçesinde
📍 Artvin'in
Şavşat ilçesi Söğütlü Mahallesinde bulunan kale yıllara meydan okuyor. Plan tipi açısından Bagratlı Dönemi kalelerine benzetilen kalenin içinde sarnıç ve şapel kalıntıları bulunuyor. Sakin Şehir ünvanlı Osmanlı Dönemi'nde de kullanılan kalenin surların bir kısmı halen ayakta bulunuyor.
📍 İlçe merkezine 3 kilometre mesafede
bölgede egemen olan Hristiyan Gürcü Bagratlı Beylikleri'ne ait kale 1554 yıllarında Osmanlı Devleti idaresine geçerken, 1850'de ocaklık ve yurtluk sisteminin kaldırılmasının ardından terk edildi. Artvin-Ardahan Karayolu üzerinde yer alan kale,
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1878'deki Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra 43 yıl devam eden Rus yönetimi zamanında da herhangi bir amaçla kullanılmadığı biliniyor.
📍 Şavşat Kalesi'nde 2007 yılında başlayan kazı çalışmaları 10 yıl sürerken, bilimsel arkeolojik kazısı 2017 yılında tamamlandı.
Kalenin son hali ise havadan görüntülendi.
📸 Kaynak: İHA
RİZE: Kaçkarlar'a haziranda kar yağdı
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yaylalara haziranda yağan kar güzel görüntüler oluşturdu. Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ve Artvin sınırları içerisinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağdı.
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Beyaz gelinlik giyen yaylalar ve orman dokusunda güzel görüntüler oluştu.
📍 Yetkililer, 2 bin rakım üzerinde bulunan
gibi çok sayıdaki yaylanın yanında Anzer Yaylası'na da kar düştüğünü belirterek, yaylacıların ve dağcıların büyük bir sürpriz ile uyandıklarını söyledi. Palovit, Tahpur, Gito, Badara, Pokut, Sal, Huser, Kavrun, Ağusor, Samistal
📍 Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.
📸 Kaynak: AA
MANİSA: Türkiye’de 10 tıp tarihi müzesinden biri burada
📍 Manisa'da yaklaşık 500 yıl
darüşşifa olarak kullanılan 8 yıldır Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor.
📍 Türkiye'deki 10 tıp tarihi müzesinden biri olan ve geçmişinde şifahane olarak kullanılan 3 yapıdan biri olan müzede geçmişten günümüze tıp tarihine yolculuk yapılıyor.
📍 Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi tarafından 1522 tarihinde yapımına başlatılan Sultan Camii ve Külliyesi'ne 1539 tarihinde eklenen Darüşşifa yüzlerce yıl hastalara şifa dağıttıktan sonra günümüzde Ayşe Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılmaya devam ediliyor.
'Ne haber' İstanbul, Kars, Düzce ve Tunceli'de!