'Ne haber' İstanbul, Kars, Düzce ve Tunceli'de!
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde sizlere, Necip Fazıl'ın ifadesiyle "göklerin derinliğini yüklenmiş olan Çamlıca'dan" seslendik. Devamında Kars'taki Ebul Menuçehr Camisi'ne, Düzce'deki Sarıkaya Mağarası'na ve Tunceli'deki tarihi Pertek Kalesi'ne doğru bir yolculuğa çıktık. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 31.05.2021
17:05
Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
18:09
İSTANBUL: Çamlıca Kulesi'ndeyiz!
Merhaba sevgili Fikriyat okurları,
bugünkü bölümünde sizlere, Ne Haber'in seslendik. Necip Fazıl'ın ifadesiyle "göklerin derinliğini yüklenmiş olan Çamlıca'dan"
, İstanbul'un en güzel noktalarını gören tepelerin başında geliyor. Doğal güzellikleri ile dillere destan olan Çamlıca'da bir ilke daha imza atıldı. Çamlıca
369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açıldı. İstanbul'un 568. fetih yıl dönümünde
NASIL GİDİLİR, ÜCRETLER NE KADAR?
➡ Kule, pandemi koşulları nedeniyle
hizmet verecek. hafta içi sabah 10.00, akşam 21.00 arasında
➡ İndirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip ücretlendirme var.
açıklandı. Tam ücret 60 TL, indirimli ücret ise 30 TL olarak
➡ Kuleye ulaşımda iki güzergah belirlendi. Çamlıca Camisi'nden başlayan güzergahla veya Altunizade ve Acıbadem metrodan toplu taşıma ile kuleye ulaşabilirsiniz.
İstanbul'un eşsiz siluetini anten çöplüğünden kurtaran kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo, birbirlerinin güçlerini kesmeden yayın yapabilecek.
Gelin şimdi teknik ve mimari özelliklerine bakalım…
📌 Çamlıca Kulesi, toplam
30 bin 150 metrekare bir alana sahip…
📌 Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile
İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı…
📌 Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin
çelik anten yüksekliği ise 168 metre…
📌 369 metre yüksekliğe ulaşan kule,
bir şeklide inşa edildi. 9 büyüklüğünde depreme karşı dirençli
📌 Teknik katlarının üzerinde
yer alıyor. seyir katları, restoran katı ve cafe katları
📌 Çamlıca Kulesi
milyon renk tonu kullanıldı. ışıklandırmalarında 16,7
📌
, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde Kule 49 kattan oluşuyor.
📌 Kulenin 33. ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde
iki seyir terası da bulunuyor.
📌 Kulede seyir terasına çıkmak asansörle
yaklaşık 1 dakika sürüyor.
📌 T
aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor. arihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da
📌 Ziyaretçiler
alarak kuleyi gezebilecek. bilet
📌 Kulenin tasarımında, tarihimizin önemli bir simgesi olan
esinlenildi. lale çiçeğinden
📌 Kulenin ana aksı, lalenin köklerini ve besleyici
simgeliyor. gövdesini
📌 Güneşe doğru yükseldikçe yapılandırılan seyir terası ve restoran katları
simgeliyor. henüz açılmamış lale tomurcuğunu
🌳
Tüm bu bilgilerin yanında kule çevresindeki sosyal alanlara, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç dikildi
🌳 Ülkemize yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda
dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi
İstanbul'un eşsiz manzarasına güzellik katan Çamlıca Kulesi, İstanbulumuza hayırlı olsun… 👏
KARS: Ebul Menuçehr Camisi'nden yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan
, yapılacak düzenleme ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılacak.👏 Ebul Menuçehr Camisi
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Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Ören Yeri,
📍 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir,
15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.
📍 Ani, 85 hektarlık alanda, Ebul Menuçehr Camisi gibi önemli eserler yer alıyor.