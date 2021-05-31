'Ne haber' İstanbul, Kars, Düzce ve Tunceli'de!

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bugünkü bölümünde sizlere, Necip Fazıl'ın ifadesiyle "göklerin derinliğini yüklenmiş olan Çamlıca'dan" seslendik.

Çamlıca , İstanbul'un en güzel noktalarını gören tepelerin başında geliyor. Doğal güzellikleri ile dillere destan olan Çamlıca'da bir ilke daha imza atıldı.

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un 568. fetih yıl dönümünde resmen hizmete açıldı.

NASIL GİDİLİR, ÜCRETLER NE KADAR?

➡ Kule, pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10.00, akşam 21.00 arasında hizmet verecek.

➡ İndirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip ücretlendirme var. Tam ücret 60 TL, indirimli ücret ise 30 TL olarak açıklandı.

➡ Kuleye ulaşımda iki güzergah belirlendi. Çamlıca Camisi'nden başlayan güzergahla veya Altunizade ve Acıbadem metrodan toplu taşıma ile kuleye ulaşabilirsiniz.