Mudurnu'da gezilecek yerler

📍 MUDURNU EVLERİ

🔸 Bolu, tüm ihtişamı ve güzelliğiyle ülkemizin en nadide şehirlerinden biri. Kente bağlı Göynük ve Mudurnu gibi beldelerde Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini görmek mümkün.

🔸 Mudurnu'da Osmanlı döneminden kalan ahşap işçiliğinin güzelliği ile ön plana çıkan evler ile han, hamam, cami gibi 200'den fazla yapı koruma altına alındı ve kentsel SİT alanı ilan edildi.