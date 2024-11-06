Mudurnu'da gezilecek yerler
Ülkemizin taşı, toprağı ne kadar değerliyse uzun yıllar korunabilen gelenek ve göreneklerimiz de o denli kıymetli. Buna en güzel örnek kesinlikle Bolu'ya bağlı olan Mudurnu ilçemiz. Saat kulesi, Yıldırım Bayezid Camii, Akkaya Travertenleri, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Bayezid Hamamı, Babas Kaplıcaları ve bilhassa Türk Halk Bilimci Pertev Naili Boratav gibi önemli bir ismin kültür evi olması bakımından gezi rotalarının başında yer alıyor. Özellikle İstanbul'a ve Ankara'ya olan yakınlığı buraya olan ilgiyi artırmakta. İşte sizler için hazırladığımız, Mudurnu'da gezilecek yerler listesi...
Giriş Tarihi: 06.11.2024
09:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024
15:03
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MUDURNU EVLERİ
🔸 Bolu, tüm ihtişamı ve güzelliğiyle ülkemizin
en nadide şehirlerinden biri. Kente bağlı Göynük ve Mudurnu gibi beldelerde Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini görmek mümkün.
🔸 Mudurnu'da Osmanlı döneminden kalan ahşap işçiliğinin güzelliği ile ön plana çıkan evler ile
han, hamam, cami gibi 200'den fazla yapı koruma altına alındı ve kentsel SİT alanı ilan edildi.
HAFTA SONU ROTASI: TARAKLI'DA GEZİLECEK YERLER
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MUDURNU SAAT KULESİ
🔸 Mudurnu'da en dikkat çeken yapılardan biri, beldenin doğusundaki yamaç üzerinde yer alan saat kulesi. Bu yapı,
1890- 1891 tarihlerinde ahşap olarak inşa edilmiş.
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2000'li yılların başlarında çıkan y angın sonucu saat kulesi büyük hasar görmüş fakat en kısa sürede restorasyona tâbi tutulmuş.
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YILDIRIM BAYEZİD CAMİİ
🔸 Mudurnu ile anılan simge yapılardan biri de Yıldırım Bayezid Külliyesi. Kompleksin yapıları arasında yer alan cami, Osmanlı erken döneminin önemli mimari eserlerinden biri kabul ediliyor.
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1374 yılında Osmanlı padişahlarından I. Murat'ın oğlu Yıldırım Bayezid'in şehzadeliği döneminde inşa edilmiş. Burası şehir merkezinde, arastanın yani çarşının hemen yanında yer alıyor. Caminin en dikkat çeken özelliklerinden biri, büyük kubbe yapımı denemesinin bir örneği olması.
BİR OSMANLI KASABASI: GÖYNÜK
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BAYEZİD HAMAMI
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Bayezid Külliyesi'nin yapılarından biri de çifte hamam. Yapı, Yıldırım Bayezid'in şehzade olduğu dönemde 1382 yılında inşa edildi.
🔸 Günümüzde
aktif olarak kullanılan hamamın yeniden işletilmesi hem bir kültür varlığının yaşaması için hem de ekonomiye oldukça önemli katkılarda bulunmakta.
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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ
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Kanuni Sultan Süleyman Camii; Mudurnu Çayı kenarında, Yıldırım Bayezid Hamamı'nın biraz güneyinde yer alıyor. 1546 yılında tarafından inşa edilen caminin tavanı ahşaptan ve duvarları ise taştan yapılmış. Kanuni Sultan Süleyman
🔸 Aynı zamanda cami tavan örneği ile
Selçuklu mimarisini yansıtıyor. Caminin dışı tek minareli ve tek şerefeli. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman Camii 2017-2024 yılları arasında restorasyonda kaldı.
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