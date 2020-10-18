Merak edilen 20 ilginç soru 20 ilginç cevap

İnsan doğası gereği meraklıdır. Nitekim çevreye ve dünyaya dair merak, sosyal hayatı da zenginleştirir. Örneğin, dünyanın en ölümcül hayvanının hangisi olduğunu biliyor muydunuz? Peki, tarihteki ilk roketi kimin icat ettiğini? Veya ilaç alırken kesinlikle tüketmemeniz gereken meyveyi? Sizler için merak edilen 20 ilginç soru 20 ilginç cevabı derledik.