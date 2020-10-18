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Merak edilen 20 ilginç soru 20 ilginç cevap

İnsan doğası gereği meraklıdır. Nitekim çevreye ve dünyaya dair merak, sosyal hayatı da zenginleştirir. Örneğin, dünyanın en ölümcül hayvanının hangisi olduğunu biliyor muydunuz? Peki, tarihteki ilk roketi kimin icat ettiğini? Veya ilaç alırken kesinlikle tüketmemeniz gereken meyveyi? Sizler için merak edilen 20 ilginç soru 20 ilginç cevabı derledik.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 17:23
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Bir insan ömründe kaç saat uyur?
Bir insan ömründe kaç saat uyur?

İnsan hayatı boyunca toplam 23 yıl uyur.

Uyku hakkında 25 ilginç bilgi

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İnsan hafızası ne kadar veri toplayabilir?
İnsan hafızası ne kadar veri toplayabilir?

İnsan beyninin hafıza kapasitesi, dört terabaytlık bir hard diskin kapasitesine eşittir.

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İnsan beyni elektrik üretir mi?
İnsan beyni elektrik üretir mi?

Beynimizin ürettiği enerji 10 watt'lık bir ampulü yakabilecek elektriklenmeye sahiptir.

İnsan beyni hakkında 25 gizemli gerçek

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İlk roketi kim icat etti?
İlk roketi kim icat etti?

Tarihte ilk roket, 1633 yılında Osmanlı'da Hasan Çelebi tarafından yapıldı.

Lagari Hasan Çelebi kimdir?

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Uzayda astronot kıyafetiniz olmadan hayatta kalabilir misiniz?
Uzayda astronot kıyafetiniz olmadan hayatta kalabilir misiniz?

Bir insan uzay boşluğunda tamamen korunmasız olarak en fazla 2 dakika hayatta kalabilir.

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