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Uyku hakkında 25 ilginç bilgi

Bazı insanlar dört beş saatlik uykunun kendilerine yettiğini söyler. Bazılarımız ise bir türlü uykuya dalamaz. Ortalama bir insan, tüm hayatının üçte birini uyuyarak geçirir. Biraz vakit kaybı gibi geliyor, değil mi? Fakat bu sırada vücudumuz büyüme hormonu salgılar ve bağışıklık sistemini harekete geçirir. Böylece bağışıklık hücrelerimiz virüs ve bakterilere karşı mücadele eder. Peki, siz günde en çok vakit ayırdığınız eylem olan uyku hakkında neler biliyorsunuz?

Giriş Tarihi: 08.04.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 21:11
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Yeni doğmuş bir bebek, ilk bir yıl ebeveynlerinin 400-750 saat daha az uyumasına sebep olur.

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REM uykusunun keşfine yol açan çalışmalar 1953 yılına kadar gerçekleştirilmemiştir, sebebi ise kısmen de olsa kağıtları boşa harcamaktan endişe duyan bilim adamlarıydı.

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Birinci Dünya Savaşı sırasında, beyninin ön lobundan vurulan Macaristan askeri bir daha asla uykuya dalamadı.

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Çalar saatlerin icadından önce para karşılığında ellerindeki uzun sopalarla müşterilerinin camına vuran insanlar vardı.

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İnsan, bilinçli olarak uykusunu erteleyen tek memelidir.

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