Uyku hakkında 25 ilginç bilgi

Bazı insanlar dört beş saatlik uykunun kendilerine yettiğini söyler. Bazılarımız ise bir türlü uykuya dalamaz. Ortalama bir insan, tüm hayatının üçte birini uyuyarak geçirir. Biraz vakit kaybı gibi geliyor, değil mi? Fakat bu sırada vücudumuz büyüme hormonu salgılar ve bağışıklık sistemini harekete geçirir. Böylece bağışıklık hücrelerimiz virüs ve bakterilere karşı mücadele eder. Peki, siz günde en çok vakit ayırdığınız eylem olan uyku hakkında neler biliyorsunuz?