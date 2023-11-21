Kültürlere hoşgörü içeren bir bakış: Kültürel görecelik

🔸 Kültürel araştırma yapan kişinin, incelenen bölgede bir süre kalması, oradaki insanlarla tanışıp sohbet etmesi ve mümkünse onların düğün vb. toplu etkinliklerine katılarak gözlem yapması önemlidir. Ancak bu şekilde doğruya en yakın bilimsel verilere ulaşabilir.

🔸 Yapılan şeyin neden ve nasıl yapıldığının anlaşılması için araştırmacının bölgenin havasını soluyarak o bölgenin şartları ile yüzleşmesi gerekir. Antropolog, Bronislaw Marinowski'ye göre kültür; nesneler, eylemler ve zihniyetler silsilesidir.

Bronislaw Marinowski kimdir?

Polonyalı antropologdur. Etnografik çalışmaları ile öne çıkar ve 20. yüzyılın en önemli antropologlarından biri sayılır.

Kültürel antropoloji anlamında da geniş çalışmaları bulunur.

Eski Orta Asya Kültürleri