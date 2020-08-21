Kariye Camii 450 yıllık hüviyetine kavuştu

Önemli bir Bizans yapısı olan Kariye, geçmişte "Khora" ismiyle bilinen, İsa'ya adanmış bir kilisedir. Tarihçesi ve ilk yapısı hakkındaki pek çok bilgi olsa da bunlar gerçeklikle örtüşmemektedir.

Khora kelime olarak bir yerleşim yerinin dışını, taşrayı ifade eder. Türkçede "köy" anlamındaki karyeden gelen kariye de bir bakıma bunun tercümesidir.

Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii ibadete açıldı!