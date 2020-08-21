Kariye Camii 450 yıllık hüviyetine kavuştu
Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kariye, Bizans döneminin en önemli manastırlarından biriydi. Fetih'ten sonra bir süre boş kalan yapı, Sultan II. Bayezid döneminde camiye dönüştürüldü ve asırlar boyu Müslümanlara ev sahipliği yaptı. 1940'lı yıllardan itibaren müze ve depo olarak hizmet veren Kariye, 450 yıllık cami hüviyetine yeniden kavuşacak. Peki, Kariye Camii nerede? Kariye Camii ne zaman yapıldı? Kariye ne zaman cami oldu? Kariye ne zaman müze oldu? İşte Kariye Camii'nin tarihi…
Giriş Tarihi: 21.08.2020
17:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
14:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ibadete açılma kararı Resmi Gazete'de yayımlanan Kariye Camii, Edirnekapı'nın Haliç'e bakan yamacında bulunur. Bizans döneminin önemli manastırlarından yapı, Fetih'ten sonra bir müddet boş kaldı; daha sonra Sultan II. Bayezid döneminde camiye dönüştürüldü ve asırlar boyu Müslümanlara ev sahipliği yaptı.
KARİYE CAMİ HÜVİYETİNE KAVUŞTU
29 Ağustos 1945 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin karar ise Danıştay'ın 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildi.
Önemli bir Bizans yapısı olan Kariye, geçmişte
"Khora" ismiyle bilinen, İsa'ya adanmış bir kilisedir. Tarihçesi ve ilk yapısı hakkındaki pek çok bilgi olsa da bunlar gerçeklikle örtüşmemektedir.
Khora kelime olarak bir yerleşim yerinin dışını, taşrayı ifade eder. Türkçede "köy" anlamındaki karyeden gelen kariye de bir bakıma bunun tercümesidir.
Beş ayrı yapım dönemi geçiren Kariye Camii ibadete açıldı!
SINIRSIZLIĞI İFADE EDEN BİR SEMBOLDÜR
4'üncü yüzyıl başlarında Konstantinos tarafından yaptırılan surların dışında kaldığından manastıra bu adın verildiği ileri sürülürse de bu görüş pek inandırıcı değildir. Fakat kilisenin içinde Îsâ ve Meryem'i tasvir eden mozaiklerde her ikisinin de adları ile birlikte Khora kelimesinin yazılmış olması bunun mistik bir anlamı olduğunu gösterir.
Bazı eski filozofların Tanrı'nın sınırsızlığını ifade eden tarifleri, Geç Bizans devrinde İsa ile Meryem'e de yakıştırılmıştır. Böylece Khora sıfatı her türlü çerçeveyi aşan bir âlemi belirtir.
KARİYE CAMİİ KAÇ YILINDA YAPILDI?
Khora Manastırı'nın 6. yüzyılda inşa edildiği söylenir ancak 9. yüzyılda doğruluğu bilinen bir kaynak bu efsanenin gerçek olmadığını kanıtlar niteliktedir. Manastır ilk defa, 742 yıllarında isyan edip kendisini imparator ilan eden bir valinin çocukları ile birlikte buraya kapatılması dolayısıyla zikredilir.
İlerleyen yüzyıllarda pek çok restorasyon yapılmış, genişletilmiş, mozaik ve fresklerle bezenmiştir. Bu resimlerden birçoğu günümüze ulaşmayı başarmıştır.