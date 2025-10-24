Isparta'ya gül, nereden geldi?

1 /10













GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA GÜLÜN YERİ

◽ Gül, öyle güzel duygular uyandıran bir bitki ki "özel günlerimizi renklendiriyor, hastalanan insanlara moral olması için götürülüyor." Kısaca günlük yaşamımızda özel bir yeri var.

◽ İşte, her insanda farklı duygular uyandıran bu bitkinin Isparta'ya gelişi çok da eskiye uzanmıyor. Şehre yaklaşık 150 yıl kadar önce gelmiş.