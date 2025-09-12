Geçmişten günümüze köprü görevi gören Geleneksel Türk motifleri

1 /10













◾ Türk kültüründe, halı motiflerinin yeri oldukça özeldir. Her bir desen farklı bir anlam içerir ve bu anlamlar; Türk mitolojisi ile gelenek ve göreneklerden esinlenerek oluşturulmuş.

◾ Türk destanlarında dahi geçen bu halı motifleri, kültürümüzün en somut örneklerinden kabul ediliyor. En bilinenlerini ise elibelinde, bereket, akrep, kuş, koç boynuzu, bukağı şeklinde söyleyebiliriz.