Türkistan’da millî bir hareket: Alaş Orda

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◾ Alaş Orda Hareketi, Türkistan topraklarında doğan Türk milli direnişin en büyük sembollerinden biri. Bu hareketin doğmasına sebep olan tarihi sürece bir bakalım. 1822'de kurulan Kazak Hanlığı zamanla iş karışıklıklara sahne olmuş ve bu da doğusunda Oyrat yani Moğollar batısında Moskova Knezliği bulunmaktaydı.

◾ III. Ivan yönetiminden itibaren Moskova Knezliği, gücüne güç kattı ve 1700 yılına kadar önce komşu olduğu Kazan Hanlığı'nı, sonra Astrahan, Sibir ve Nogay Hanlıklarını işgal ederek Kazak Hanlığı sınırlarına kadar dayanmıştır.