Çiçek denilince akla gelen ilk isim olan gül, güzelliği ve latafeti ile çiçekler aleminde ve edebiyatımızda Allah Resulü'nü temsil eder. Tevhidin bir yansıması olarak addedilen gül, her daim rağbet edilen çiçektir. Kültürümüzde gülün yerini anlatan Beşir Ayvazoğlu'nun Güller Kitabı'ndan bazı cümlelerin altını çizdik.
1/29
Çiçekleri hep sevdim; çiçek sevmeyen biri herhalde normal bir insan olarak kabul edilemez.
Dede Korkud Kitabı'nda "çiçek" kelimesi yedi defa kullanılmıştır.
İstanbul'un gül ile ilişkisi, Ertuğrul Gazi'nin vasiyetiyle başlar: "İslambol'u aç gülzar yap."
Üftade asitanesi ile İncirli ve Üçkuzular Mevlevihanelerinde birer gece yapılan zikirler, zamanla, Erguvan Bayramı'yla beraber unutulmuş.
Güzellikle faydayı birlikte düşünmek, atalarımıza göçebeliğin kazandırdığı bir meziyettir.