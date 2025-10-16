Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Beşir Ayvazoğlu'nun Güller Kitabı

Beşir Ayvazoğlu'nun Güller Kitabı

Yayınlanma Tarihi: 16.10.2025 08:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 09:01

Çiçek denilince akla gelen ilk isim olan gül, güzelliği ve latafeti ile çiçekler aleminde ve edebiyatımızda Allah Resulü'nü temsil eder. Tevhidin bir yansıması olarak addedilen gül, her daim rağbet edilen çiçektir. Kültürümüzde gülün yerini anlatan Beşir Ayvazoğlu'nun Güller Kitabı'ndan bazı cümlelerin altını çizdik.

1/29

Çiçekleri hep sevdim; çiçek sevmeyen biri herhalde normal bir insan olarak kabul edilemez.

Beşir Ayvazoğlu

2/29

Dede Korkud Kitabı'nda "çiçek" kelimesi yedi defa kullanılmıştır.

Beşir Ayvazoğlu

3/29

İstanbul'un gül ile ilişkisi, Ertuğrul Gazi'nin vasiyetiyle başlar: "İslambol'u aç gülzar yap."

Beşir Ayvazoğlu

4/29

Üftade asitanesi ile İncirli ve Üçkuzular Mevlevihanelerinde birer gece yapılan zikirler, zamanla, Erguvan Bayramı'yla beraber unutulmuş.

Beşir Ayvazoğlu

5/29

Güzellikle faydayı birlikte düşünmek, atalarımıza göçebeliğin kazandırdığı bir meziyettir.

Beşir Ayvazoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mekke ve Medine’nin 144 yıllık tasvirleri

Mekke ve Medine’nin 144 yıllık tasvirleri

Filistin’deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı?

Filistin'deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı?

Çağın vebası: Tükenmişlik sendromu

Çağın vebası: Tükenmişlik sendromu

Yalnız ve çaresiz hissettiğinde bunları hatırla

Yalnız ve çaresiz hissettiğinde bunları hatırla

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü