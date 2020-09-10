İçimizdeki çocuğun resme yansıması: Naif sanat

Saf ve yapmacıksız sanat anlamına gelen naif, genellikle eğitim görmeden kendi kendini yetiştirmiş sanatçılar tarafından üretildi. 19. yüzyılda ortaya çıkan naif sanat, 1950'lerde bir kavram olarak tartışılmaya başlandı. Göz alıcı renkleri ve çocuksu masumiyetin dışavurumuyla İkinci Dünya Savaşı sonrasının zor yıllarında özüne dönmek isteyen birey için bir kaçış yolu haline geldi. Ülkemizde de 1955'lerden itibaren yaygınlaşan bu sanat, günümüzde hala etkisini sürdürmekte... İçimizdeki çocuğa gülümseyen tablolarla birlikte naif sanatın detaylarını sizler için derledik.