Hafta sonu tavsiye listesi: Ne okuyalım, ne izleyelim nereye gidelim?

Ara Güler'in yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları, 1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adlı kitabı yayımlandı. Bir röportajında kendisini "Her zaman foto muhabiri ile fotoğrafçı birbirine karıştırılır. Biz, fotoğrafçı değiliz, foto muhabiriyiz." şeklinde tanımladı.

Doğum ve ölüm arasında hayat denilen o "ara"yı en gerçekçi yüzüyle aktaran Ara Güler, sadece bu toprakların değil dünya fotoğrafının da önemli değerlerinden biri. O, çektiği fotoğraflarla bir dönemi anlatan adeta fotoğraflarıyla cümleler kuran bir sanatçıydı.

