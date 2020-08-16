Hafta sonu tavsiye listesi: Ne okuyalım, ne izleyelim nereye gidelim?
Hayatın yoğun koşuşturmasına ara vermeye ne dersiniz? Hafta sonunda kaliteli zaman geçirmek isteyenler için "Fikriyat ile ne okuyalım, ne izleyelim, nereye gidelim?" başlığı altında birbirinden değerli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hep ertelediğiniz Osmanlıca öğrenimine bugün başlayabilir, çok severek okuduğunuz şiirin yazılış hikayesine ulaşabilirsiniz. Süleymaniye Camisi'ni ziyaret ederek Mimar Sinan'ın dehasının izlerini görebilir, bir kitap okuyarak haftanın stresini arkanızda bırakabilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 16.08.2020
08:36
Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
09:36
Yaşamak kitabının özeti
Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak kitabı, hatıra türünde yazılmıştır.
"Ne çok acı var" cümlesiyle başlayan eser, babası ile olan mektuplaşmaları, askerlik anıları, arkadaşları ve kendini etkileyen olaylardan oluşur. Yazılar, kronolojik sırayla verilmez. Derin düşünceler ve etkileyici anlatımla kaleme alınan Yaşamak kitabında Zarifoğlu, fikir dünyasının kapılarını okuyucusuna aralar.
'Yaşamak' kitabından hayata dokunan 35 alıntı
"Ruhumuz dar bir şeridin içinden sızılarla geçiyor."
Cahit Zarifoğlu-Yaşamak
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Türkçedeki hatıra türünün en yetkin örneklerinden biri olan Yaşamak, toplumsal olarak bir ışığa dönüştürmek istediğimiz acıya, bireysel bir dünyada aydınlık sağlamaktadır. Zarifoğlu, çevremizde gelişen olayların gözümüzü yorduğu ve bizim, hayatın bütünsel akışıyla olan bağlarımızı güçlükle koruduğumuz dönemde, o bağlara canlılık veren birkaç şairimizden biridir.
Yaşamak, şiirindeki derinliğin yol açtığı açılım getiren ve şaire ait iç dünyanın zenginliğini gözler önüne seren bir eserdir. Şair, yaşamayı varlık ve oluşun özüne dokunan bir derinlik içinde algıladığı ve arka planındaki hikmetle anlaşarak yaşadığı için, aynı hikmetin onun anlatımında parıldaması pek tabiidir.
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TÜRKİYE'NİN GÖRSEL HAFIZASI: ARA GÜLER
Ara Güler, İstanbul'da 16 Ağustos 1928'de doğdu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken yönetmen ve oyun yazarı olma hayaliyle Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam etti. Güler, 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı.
Ara Güler'i, İngiltere'de yayımlanan "
Photography Annual Antalojisi" dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne tek Türk üye olarak kabul edilen Güler, 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen " Master of Leica" unvanını kazandı ve İsviçre'de çıkan Kamera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı.
"Turkey" adında fotoğraf albümü 1970'te Almanya'da yayımlanan Ara Güler'in, sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları ABD'de Time-Life, Horizon ve Newsweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. 1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çekti. Ünlü ressamın 90. yaş günü için yayımlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlı kitap için
Picasso'nun foto-röportajını yaptı.
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FOTOĞRAFLARIYLA CÜMLELER KURAN SANATÇI
Ara Güler'in yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları, 1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de "
Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adlı kitabı yayımlandı. Bir röportajında kendisini " Her zaman foto muhabiri ile fotoğrafçı birbirine karıştırılır. Biz, fotoğrafçı değiliz, foto muhabiriyiz." şeklinde tanımladı.
Doğum ve ölüm arasında hayat denilen o "ara"yı en gerçekçi yüzüyle aktaran Ara Güler, sadece bu toprakların değil dünya fotoğrafının da önemli değerlerinden biri. O, çektiği fotoğraflarla bir dönemi anlatan adeta fotoğraflarıyla cümleler kuran bir sanatçıydı.
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ARA GÜLER'İN OBJEKTİFİNDEKİ ÖNEMLİ SİMALAR
Kendisini "an fotoğrafçısı" olarak tanımlayan usta fotoğrafçı, kariyeri boyunca en önemli isimlerin fotoğraflarını çekti. Bunlardan bazıları
Pablo Picasso, Fransız General Charles De Gaulle, İsmet İnönü, Bertrand Russell, Winston Churchill, Salvador Dali, Alfred Hitchcock, John Berger, Indira Gandhi ve son olarak da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
Ara Güler'in ortaya koyduğu işler adeta
geçmiş ve günümüz arasında oluşturduğu bir öykü gibidir. Fotoğraflarındaki her bir nesneyi anılarıyla birlikte paylaşırdı. Kültürümüzü ve tarihimizi kendi kadrajından gördükleriyle temsil ediyordu. Dört kez harbe giderek savaş fotoğrafları çeken biri olarak yaşadığı dönemi, insani şartları, yoksulluğu, sorunları kaybolmaktan kurtardı. Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde 17 Ekim 2018'de 90 yaşında hayata veda etti.
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