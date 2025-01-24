Hafta sonu rotası: Eskişehir

1 /10













📍 ODUNPAZARI

🔸 Eskişehir'in simge ilçesi olan Odunpazarı, ülkemizin tarihi olarak en önemli noktalarından biri. Bu ilçe, kentin kültürel mirasının büyük bir bölümüne ev sahipliği yapıyor ve burası şehrin güney tepelerinde yer alıyor.

🔸 Odunpazarı geleneksel Türk mimarisinin özgün örneklerini taşıyan yapıları, dar sokakları ve renkli evleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren bu beldede nerelere gitmeli, nereleri görmeli?