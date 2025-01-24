Hafta sonu rotası: Eskişehir
İç Anadolu bölgesinin kuzey kesiminde yer alan ve Eskişehir, ülkemizde tarihi olarak ehemmiyet taşıyan kentlerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Odunpazarı ise şehrin kalbinin attığı yerdir. Burası, geleneksel Türk mimarisinin özgün örneklerini taşıyan yapıları, dar sokakları ve renkli evleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Peki bu beldede nerelere gitmeli, nereleri görmeli? İşte, sizler için hafta sonu Edirne'de gezi rotası hazırladık.
📍 ODUNPAZARI
🔸 Eskişehir'in simge ilçesi olan Odunpazarı, ülkemizin tarihi olarak en önemli noktalarından biri. Bu ilçe, kentin kültürel mirasının büyük bir bölümüne ev sahipliği yapıyor ve burası şehrin güney tepelerinde yer alıyor.
🔸 Odunpazarı geleneksel Türk mimarisinin özgün örneklerini taşıyan yapıları, dar sokakları ve renkli evleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren bu beldede nerelere gitmeli, nereleri görmeli?
📍 PORSUK ÇAYI
🔸 Eskişehir deyince evvela akıllara şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı gelir. Bu çay, Bayatçık Deresi ve Kızıltaş suyundan beslenir ve Sakarya Nehri'nin en uzun koludur. Kentin en hareketli yerlerinden biri olan bu yerin etrafında kafeler bulunmakta.
🔸 Kütahya Ovası'ndan geçerek Eskişehir'e ulaşan Porsuk Çayı tam bir turizm noktasıdır. Gondollarla çayda gezinti yapıp, yine çay boyunca yürüyüş yapabilmektedir. Yolunuz Eskişehir'e düşerse burayı görmeden dönmeyin.
📍OMM MODERN MÜZE
🔸 Omm Modern Müzesi, şehrin en önemli kültür sanat merkezi kabul edilir. Kengo Kuma and Associates'ın (KKAA) imzasını taşıyan müze, oldukça büyük olan çağdaş bir sanat alanıdır. Odunpazarı sivil mimarisinin en gelişmiş özelliklerini taşıyan müzesinde Osmanlı kubbe mimarisi ve geleneksel Japon mimarisindeki izler görülmektedir.
🔸 Müzede, farklı büyüklüklerde sergi alanlarının yanı sıra kafe, müze dükkanı ve atölye alanları bulunuyor. OMM, geniş giriş katıyla bölgenin tarihi dokusunu yansıtıyor ve üst katlara doğru daralan bir tasarıma sahip.
📍 SAZOVA PARKI
🔸 Sazova Parkı, kentin en sembol yerlerden. 400 bin metre karelik araziye kurulu olan tematik park, öncesinde ziraat fakültesinin boş araziyken sonrasında bölgenin en büyük parklarından biri olmuştur.
🔸 Eskiden fabrika işçilerinin ulaşımı için bulunan dekovil treni, buraya gelen ziyaretçilere nostaljik bir tur fırsatı da sağlar. Parkta; 1200 kişi kapasiteli tiyatro salonu, masal şatosu, kalyon Gemisi, bilim deney merkezi, Sabancı Uzayevi, hayvanat bahçesi ve Eti Su Altı Dünyası yer alıyor.
📍 KURŞUNLU CAMİİ VE KÜLLİYESİ
🔸 Odunpazarı'ndaki Kurşunlu Camii ve Külliyesi 1525 senesinde Osmanlı Devleti vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Bu külliye, içinde cami, şadırvan, medrese, talimhane, harem, imaret, kervansaraydan gibi yapılardan oluşuyor. Aynı zamanda gösterişli mimarisi ve süslemeleri ile dikkat çeken cami, adını kubbesinin kurşun kaplamasından almaktadır.
🔸 Burada Sıcak Cam Üfleme Atölyesi ve Cam Sanatları Merkezi ile kütüphane bulunuyor, medrese ise Lületaşı Müzesi ve atölyelerine ev sahipliği yapmakta.