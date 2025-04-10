Geçmişe Yolculuk: İstanbul'un tarihi hanları
İstanbul demek tarih, geçmişe yolculuk demek. Bununla beraber bu şehirde bizleri tutup eskilere götüren pek çok yapı bulunuyor. İşte, hanlar bu tanıma en uygun yapılar. İstanbul'un tarihi yarımadasında birbirinden önemli hanlar mevcut. Bunlar; Zincirli Han, Rococo Han, Abed Han, Büyük Valide Han, Beta Han, Büyük Yeni Han, Diri Han, Kurşunlu Han, Giritli Mustafa Paşa Han. İşte, en ilgi çekici hanları sizler için derlerdik.
İSTANBUL HANLARI
◾ İstanbul, taşı toprağı altın bir diyar. Önünden geçtiğimiz, baktığımız, hissettiğimiz her yeri tarih. Her adımımızda geçmişin izleri, atalarımızın mirası bizleri karşılıyor bu şehirde.
◾ İstanbul'un tarihi yarımadasını bir dolaşın, karşınıza birbirinden köklü, birbirinden güzel ve mimari bakımdan oldukça başarılı pek çok han çıkar. Gelin bu hanlar neler, bir bakalım.
📍 ZİNCİRLİ HAN
◾ Zincirli Han. İstanbul'da birbirinden güzel hanlar var ama görüntüsü ve verdiği hissiyat ile yeri apayrı olanlardan. Öncelikle bu hana ulaşmak için Kapalı Çarşı'nın Nuru Osmaniye Kapısı'ndan girip Mercan Kapısı'na doğru yürümelisiniz.
◾ Ardından gördüğünüz "Zincirli Han" tabelasını takip edin, bir anda karşınızda asırlık çınarıyla sizi karşılıyor. Bir çeşme ufak bir avlu ve iki kattan oluşan han. Hanlar içinde kuyumcular yer alıyor. 1708 yılında inşa edilen bu han, Osmanlı'nın ticaret hanlarından biri konumdaymış.
📍 ROCOCO HAN
◾ Rococo Han, Eminönü'nün dar sokaklarındaki tarihi bir yapı. Tığcılar Sokak'ta yer alan bu han, yukarıda bahsettiğimiz diğer eserlerden ziyade daha modern çizgilere sahip. Modern merdivenlerinden ötürü İnsanların ilgisini çekmekte.
◾ 5 kattan oluşan bu hanın içinde tam 110 dükkan bulunuyor. Dükkanlar; kuyumcu ve antikacılardan oluşuyor. Nostalji ve antika seviyorsanız muhakkak buraya gitmelisiniz.
📍 ABED HAN
◾ Bu kez Eminönü'nden uzaklaşıp Karaköy taraflarına gidiyoruz. Karaköy'de yer alan tarihi Abed Han, Geç Osmanlı döneminde İstanbul'un mimarisini fazlasıyla etkileyen İtalyan mimar Alexandre Vallaury'nin 19. yüzyılın sonunda tasarladığı bir yapı.
◾ Tarihi han, 1901 yılında II. Abdülhamid Han'ın Mabeyn Katibi Arap İzzet Paşa'nın emri ile inşa ettirilmiştir. Yapının başta iki kapısı bulunurken ilerleyen yıllarda tek bir kapısı kalmıştır. Uzunca seneler iş hanı olarak kullanılan han günümüzde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
📍 BÜYÜK VALİDE HAN
◾ Eminönü semtindeki tarihi hanlarımızdan biri de adını en çok duyduğumuz Büyük Valide Han. Kösem Sultan tarafından inşa ettirlen yapı, ticari bir han olarak tasarlanmış ve yapılmıştır.
◾ Büyük Valide Han'ın kubbesi bir dönemler oldukça popülerdi. İnsanlar bu kubbelerin üstüne çıkıp İstanbul'un eşsiz manzarasını seyretmişlerdir. Günümüzde burada, toptancılar ve dükkanlar yer almakta.