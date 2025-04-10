Geçmişe Yolculuk: İstanbul’un tarihi hanları

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📍 ZİNCİRLİ HAN

◾ Zincirli Han. İstanbul'da birbirinden güzel hanlar var ama görüntüsü ve verdiği hissiyat ile yeri apayrı olanlardan. Öncelikle bu hana ulaşmak için Kapalı Çarşı'nın Nuru Osmaniye Kapısı'ndan girip Mercan Kapısı'na doğru yürümelisiniz.

◾ Ardından gördüğünüz "Zincirli Han" tabelasını takip edin, bir anda karşınızda asırlık çınarıyla sizi karşılıyor. Bir çeşme ufak bir avlu ve iki kattan oluşan han. Hanlar içinde kuyumcular yer alıyor. 1708 yılında inşa edilen bu han, Osmanlı'nın ticaret hanlarından biri konumdaymış.