Çağdaş Sinan: Cevat Ülger

🔹 Düşünce dünyası ve fikir yapısı olarak muhafazakâr bir çizgide yer alan Ülger de, o dönemde mimarlık camiasını derinden etkileyen akımdan, Modernizm'den etkilenir. Ancak bu etkilenme onu Doğu kültüründen uzaklaştırmaz, aksine gelişimci ve yenilikçi bir perspektif elde etmesini sağlar.

🔹 Cevat Ülger'in müziğe ilgisi, ilahi grubu oluşturması, divan şiirine olan ilgisi, kültürel dokuda önemli yer tutan şahısları örnek alması, geçmişten gelen kültürel zenginliği keşfetmesi ve yaşatmak istemesi onun gelenekle bağ kurma çabalarının sonucudur.