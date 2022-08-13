Çağdaş Sinan: Cevat Ülger
Cevat Ülger; tasarladığı yapıları, örnek şahsiyetiyle '
cami mimarı' olarak tanınan, şehri olduğu kadar nesli de imar ve ihya eden usta isimdir. Osmanlı mimarisini "modern malzemelerle" günümüze taşıyan Çağdaş Sinan; doğrudan kavranamayanı gören gerçek sanatkardır. Çoğunlukla geleneksel bir anlayış içinde özgün nitelikte çalışmalarıyla bilinen Cevat Ülger kimdir?
Giriş Tarihi: 13.08.2022
17:29
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Mimar, ressam, müzisyen, karikatürist, öğretmen, yazar, tasarımcı ve daha birçok alanda yetkin olan Cevat Ülger, yetişen, hayat süren ve eser veren önemli sanatçılardan biridir. Cumhuriyet Dönemi'nde
🔹 Ülger,
geçmişin kültürel zenginliği ile modern sanatı bir arada işleyerek becerilerini farklı alanlarda ortaya koyan güzide bir şahsiyettir. Hayatının farklı döneminde sosyal ve siyasi gelişmelerin etkisiyle çeşitli zorluklarla karşılaşsa da çağın gereksinimlerine yönelmenin önemini fark eden bir kişidir. özgün sanat anlayışı arayışında
Nabi Divanı'nda mimari değerlendirmeler
🔹 Düşünce dünyası ve fikir yapısı olarak
muhafazakâr bir çizgide yer alan Ülger de, o dönemde mimarlık camiasını derinden etkileyen akımdan, Modernizm'den etkilenir. Ancak bu etkilenme onu Doğu kültüründen uzaklaştırmaz, aksine gelişimci ve yenilikçi bir perspektif elde etmesini sağlar.
🔹 Cevat Ülger'in müziğe ilgisi, ilahi grubu oluşturması,
divan şiirine olan ilgisi, kültürel dokuda önemli yer tutan şahısları örnek alması, geçmişten gelen kültürel zenginliği keşfetmesi ve yaşatmak istemesi onun sonucudur. gelenekle bağ kurma çabalarının
Mimar Sinan'ın eserleri hakkında 33 ilginç bilgi
🔹 Cevat Ülger
Avrupai sanat akımlarının getirdiği sanat anlayışlarına tepki gösterir. Zira Ülger, sosyo - psikolojik etkilerinden dolayı Osmanlı Sanatı'nın Avrupa'dan devşirme sanat akımlarının getirdiği anlayışa ve yeniliğe sahip olduğuna inanır.
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Mimaride kendine has denemeler yapan usta mimar dini yapıların iç mekân süslemelerinde sıklıkla yer verir. Tasarımlarının geleneksel motifleri kornişlerine ve cephe detaylarına kişisel yorumlarını katar.
Korniş: Bir bina ya da kapı, sütun, pencere gibi bir mimari öğenin tepesinde yatay bir şekilde yer alan dekoratif silme.
Yatay mı, dikey mi, mimari mi?
🔹 Cevat Ülger'in projelendirdiği camilerde
geleneksel çizgiler hâkim olmasına karşın bu eserler insani ölçeklerdedir. Projelendirdiği bazı camilerde işlevsel ve mütevazı boyutlarda, (Eskişehir Orhan Gazi Cami 1964, Eskişehir Sarısu Kurşunlu Cami 1965, Eskişehir Esentepe Ulu Cami 1968-71) iç mekânda süslemeye yer vermemesi özellikle modern dönemdeki etkilendiğini gösterir. evrensel mimarlık akımlarından
Yeryüzünü kaplayan afet: Betonarme
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Cevat Ülger 15 Mayıs 1933'te Eskişehir'de dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra Bolu Öğretmen Okulu'na kaydolur ve burada 3 yıllık bir eğitim görür. Ortaöğretimini tamamlamasının ardından Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'ne girer ve burada edinir. sanata dair temelleri
🔹 Ülger Eskişehir ve Ankara'da aldığı eğitimin akabinde
Malatya Atatürk Lisesi'ne olarak atanır. Malatya, onun yaşamında öğretmen dini olarak bir uyanışa vesile olması bakımından olur. önemli bir dönüm noktası
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