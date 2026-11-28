Anadolu'nun içli sesi: Aşık Veysel

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Sazla tanışması

🔷 İki gözünü de kaybeden Veysel, bu duruma çok üzülür ve içine kapanır. Şiire meraklı olan babası, oğlunun can sıkıntısını gidermek için ona halk ozanlarından şiirler okur ve ezberletmeye başlar. Ayrıca zaman zaman evlerine köy civarından ozanlar gelerek türküler söyler.

🔷 Veysel, on yaşına geldiğinde babası ona vakit geçirmesi için saz getirir. Elindeki sazla haşır neşir olmaya başlayan Veysel, ilk derslerini Aşık Alâ'dan alır. Ezberlediği şiirlerle birlikte yavaş yavaş sazını çalmaya başlar.