İki kapılı handa, gündüz gece yürüyen bir yolcu… Ömrünü türkülere adayan ozan… Âşık Veysel… Türküleriyle gönlümüze yaşama sevincini de hüznü de iyimserliği de nakşetti. Besteleri kadar hayatı da efsaneleşti: İlk evliliği gibi. Rivayete göre ilk eşinin kendisini terk edeceğini anlamış, sıkıntı çekmesin diye ayakkabısının içine bir tomar para bırakmıştı. Peki, doğru muydu? Yoksa anlatılanlar bir efsaneden mi ibaretti?

◾ Âşık Veysel'in hayatı, uzun ince bir yol hikâyesinden ibaret… Henüz 7 yaşındayken çiçek hastalığından gözlerini kaybetti. Babası Veysel'in dertlerine biraz da olsa derman olur diye saz verdi eline. Böyle başladı âşıklık serüveni.

◾ Zaman geçip büyüyünce anne - babası "ölürsek ona kim bakar" endişesine kapıldı. 25 yaşındayken akrabalarından bir kızla evlendirdiler. Esma ile. Esma'dan bir kız, bir de oğlu oldu. Ancak oğlu, henüz on günlükken annesinin ihmaliyle öldü.

◾ Dertler geldi mi birbiri ardınca gelir ya. Âşık Veysel'in acısı bununla bitmedi. 1921'in 24 Şubatı'nda annesini, 18 ay sonra da babasını kaybetti.

◾ Abisi Ali, anne babasının vefatından sonra fazlalaşan işlerde Âşık Veysel'e yardım etmesi için bir azap yani hizmetçi tuttu. Fakat kardeşine yardım edeyim derken gönlünde yara olacağına nereden bilebilirdi ki?

◾ Günlerden bir gün, Âşık Veysel hasta yatarken eşi Esma'yı kandırarak kaçırdı, bu yanaşma. Acısına bir acı daha eklendi büyük ozanın…

◾ İşte bu olay sırasında Aşık Veysel'in kaçan eşinin ayakkabısının içine para koyduğu anlatılır. Ne var ki söylentiler, şehir efsanesinden ibaret.

◾ Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun senaristliğini yaptığı Karanlık Dünya filminde ortaya atılan bir temdi sadece. Zamanla süslenerek haberleştirilmesi olayı popülerleşti.

◾ Nitekim torunu Gündüz Şatıroğlu da gerçek olmadığını belirtti bir röportajında:

"İnsanlar, bu kadar sevgi dolu, sevgiliye, aşka kıymet veren bir insan olduğunu bildikleri için dedemin bunu da yapmış olabileceğine inanıyor. Dedem, kaçan daha sonra tekrar köye dönen karısının hastalanması durumunda ona sürekli destek olmuştur. Çünkü o kişi köyden bir insandır ve yardıma ihtiyacı vardır."

📌 İki kapılı handa, gündüz gece yürüyen bir yolcu… Âşık Veysel...



📌 Rivayete göre ilk eşinin kendisini terk edeceğini anlamış, sıkıntı çekmesin diye ayakkabısının içine bir tomar para bırakmıştı. Peki, bu doğru muydu?#AşıkVeysel #AşıkVeyselŞatıroğlu pic.twitter.com/w0xJ7uVhY9 — Fikriyat (@fikriyatcom) November 25, 2021

◾ Bu olayla onun insani yanı vurgulanmaya çalışılsa da gerçek anlatılanlardan farklıydı kısacası.

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◾ Sadık dostu kara toprağa varana kadar sazıyla insanlara ışık olan Âşık Veysel'in hayatının bir bölümünün izini sürdük. Şimdilik hoşça kalın.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal

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