2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
Her sene kültür ve sanat hayatımıza katkıda bulunan isimlere verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı. Alanlarına dair gerçekleştirdikleri mühim çalışmalarla öne çıkan ve bu vesileyle milletimizi gururlandıran isimler 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü. İşte 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahipleri...
Giriş Tarihi: 30.10.2022
16:43
Güncelleme Tarihi: 30.10.2022
17:24
◾ Her sene
Cumhurbaşkanlığı tarafından kültür ve sanat alanlarında gerçekleştirdikleri yol açıcı ve öncü çaba sahibi sanatçı, bilim insanı ve zanaatkarlara verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu seneki sahipleri açıklandı.
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne; müzik alanında Ajda Pekkan, resim alanında Süleyman Saim Tekcan, sinema alanında Yılmaz Erdoğan, tiyatro alanında Ayla Algan, ilim ve kültür alanında Hayreddin Karaman, edebiyat alanında şair Yavuz Bülent Bakiler, karikatür - animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, gastronomi alanında Yunus Emre ve Ömür Akkor, dans - bale alanında Tan Sağtürk, mimari alanda Muharrem Hilmi Şenalp, zanaat alanında Sevan Bıçakçı, geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesera, "Vefa Ödülü"ne ise Aşık Veysel Şatıroğlu layık görüldü.
Aşık Veysel kimdir?
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1894 - 1973 yılları arasında yaşayan büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, duygularını dile getirdiği güfte ve besteleri ile milletimizin gönlünde taht kurdu.
◾ Eserlerinde kullandığı
sade dil ve akıcı üslubu ile aşıklık geleneğinin son büyük isimlerinden olan Aşık Veysel, bu yönleri sebebiyle günümüzde de popülerliğini korur.
Âşık Veysel'in ayakkabı hikayesi gerçek mi?
Yavuz Bülent Bakiler kimdir?
◾ 1936 doğumlu olan
Yavuz Bülent Bakiler, bilhassa milli vicdan ve milli şuur etrafında şekillenen şiirleri ile tanınır. Aynı zamanda hukuk mezunu olan şair, pek çok iş kolunda çalıştı.
◾ 1953 yılında yayınlanan ilk şiiri ile edebiyat dünyasına adım atan
Bakiler, Hisar Dergisi etrafında şekillenen edebi ekole dahil olarak tanındı.
Yavuz Bülent Bâkiler'den milli şuur
Hayreddin Karaman kimdir?
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1934 doğumlu olan Hayreddin Karaman, ülkemizde İslam Hukuku alanına dair yaptığı çalışmalarla tanınan çalışkan ve başarılı bir akademisyendir.
◾ Uzun yılla
r gazete ve dergi yazıları etrafında fikirlerini dile getiren Karaman'ın yayınlanmış otuzdan fazla eseri bulunmaktadır. Karaman aynı zamanda pek çok talebe yetiştirmiş önemli bir ilahiyat profesörüdür.
Prof. Dr. Hayrettin Karaman yazıları
Gülbün Mesera kimdir?
◾ 1940 doğumlu olan
Gülbün Mesera kültür hayatımızın en önemli isimlerinden Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in kızıdır. Babasının yanında yetişen Mesera bizzat babasından icazet alır.
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Minyatür ve tezhip dallarında uzun yıllar öğreticilik yaparan Gülbün Mesera, Türk süsleme sanatlarına dair pek çok mühim araştırma gerçekleştiren müstesna bir isimdir.
Tezhib sanatı ve bilinmesi gereken terimler