2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

◾ Her sene Cumhurbaşkanlığı tarafından kültür ve sanat alanlarında gerçekleştirdikleri yol açıcı ve öncü çaba sahibi sanatçı, bilim insanı ve zanaatkarlara verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu seneki sahipleri açıklandı.

◾ Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne; müzik alanında Ajda Pekkan, resim alanında Süleyman Saim Tekcan, sinema alanında Yılmaz Erdoğan, tiyatro alanında Ayla Algan, ilim ve kültür alanında Hayreddin Karaman, edebiyat alanında şair Yavuz Bülent Bakiler, karikatür - animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, gastronomi alanında Yunus Emre ve Ömür Akkor, dans - bale alanında Tan Sağtürk, mimari alanda Muharrem Hilmi Şenalp, zanaat alanında Sevan Bıçakçı, geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesera, "Vefa Ödülü"ne ise Aşık Veysel Şatıroğlu layık görüldü.