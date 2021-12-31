2021 Fikriyat'ta nasıl geçti?
Bir yılı daha geride bırakıyoruz... Fikriyat ekibi olarak 2021 yılında özel yayınlar gerçekleştirdik. Birçok mekanda, olayda, sohbette tam da oradaydık. Bazen dilimiz sürçtü… Güldük… Hatta gülmekten çekemedik. Ama en ciddi meselelere el atmaktan da geri durmadık. Biz yine tüm yeniliklerle hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk hepimizle olsun!
Giriş Tarihi: 31.12.2021
17:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
18:01
Uzak Yakın programı, Deniz Müzesi Komutanlığı
◾ Bizi en çok heyecanlandıran yerlerden biriydi,
Deniz Müzesi... programımızda İstanbul'un en hareketli ilçesinden, Beşiktaş'tan selamladık sizi. Uzak Yakın
◾ Bulunduğu yer öyle anlamlıydı ki tarihi orada yaşadık sanki.
Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin yanı başında köklü mirasımızı hatırlatıyordu bize.
🔸 Osmanlı'da Boğaziçi'nde ulaşım, kayıklarla sağlanırdı. Padişahların da Boğaz'daki gezintilerinde kullandıkları, bir nevi makam araçları da diyebileceğimiz,
özel kayıkları bulunurdu. İşte dünyada bir benzerine daha rastlanmayan bu saltanat kayıklarının 14'ü burada, Deniz Müzesi'nde. https://www.instagram.com/p/CXBDO3UKk2i/
🔸 Sultanların hem kayıkları hem de
Boğaziçi'ndeki gezintileri oldukça ihtişamlıydı. Öyle ki halk uzaktan da olsa görebilmek için belli yerlere toplaşır, günlerce bu seyri konuşurdu.
Müzede neler yoktu ki...
🔹Saltanat kayıkları,
🔹Türk denizcilerinin büstleri,
🔹Piri Reis'in ünlü eseri Kitab-ı Bahriye,
🔹İstanbul'un fethi sırasında Bizans'ın Haliç'e gerdiği zincir,
🔹gazi gemilerle ilgili objeler,
🔹mayınlar,
🔹torpidolar ve çeşitli silahlar...
Bizde büyük bir etki bırakan Deniz Müzesi gezimizin tamamını izlemek için tıklayın
Haberin tamamını okumak için tıklayın
Uzak Yakın programı, İstanbul'un yeni kültür simgesi AKM
◾
Uzak Yakın programımıza, yeni bir heyecanla devam ettik. 13 yıllık özlemin ardından yeniden sanatın kalbi attığı yerde, AKM'deydik.
◾ Tartışma konusu oldu... Eylemler yapıldı... Fakat en nihayetinde, yeni yüzüyle eskisinden çok daha etkileyici ve modern bir şekilde kapılarını açtı.
VIDEO
◾ Biz de sizler için yenilenen AKM'Yİ adım adım gezdik.
🔸 Yenilenen halinde eski binanın silueti ve önemli karakteristik özellikleri korundu.
🔸 Kırmızı dev küre, Opera Salonu. Taksim Meydanı'na bakan ikonik cephesinin ana unsuru. 15 bin seramik parçasıyla oluşturuldu.
🔸 Salon, iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçiminde tasarlandı. Sahne sistemleri anlamında dünyanın en önde gelen teknolojisi kullanıldı.
🔸 Burada bir opera ya da tiyatro izlemeyi, sergilerini gezmeyi, etkinliklerine katılmayı ihmal etmeyin.
Haberin tamamını okumak için tıklayın
VIDEO
Fikriyat Sohbetleri, Fatma Bayram
◾
Fikriyat Sohbetleri programımızda çok değerli isimleri ağırladık.
◾ İlk olarak, yazarımız Fatma Bayram hocamızla, "En Güzel İsimler 99 Esma Sonsuz Mana" isimli kitabını ve Rabbimizin güzel isimlerinin kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisini konuştuk.
VIDEO
🔸
Esma-i Hüsna kelime anlamıyla demek... "en güzel isimler"
🔸 Rabbimizin isimlerinin, insanlar tarafından bilinebilenlerini içerir. Biliyoruz ki Rabbimizin her ismi bize yaşamımızı daha iyi anlamlandırmamız konusunda yardımcı olur. Fakat bunu idrak edebilmemiz için öncelikle Esma-i Hüsna'nın maneviyatını doğru okumamız gereklidir.
Haberin tamamını okumak için tıklayın https://www.instagram.com/p/CYJkkXZjJ1E/
Fikriyat Sohbetleri, Alev Alatlı
◾
Fikriyat Sohbetleri'nde ülkemizin sayılı münevverlerinden Alev Alatlı ile Hollywood'dan Voltaire'e kadar uzanan, okurken aynı zamanda düşündüren bir mülakat gerçekleştirdik. https://www.instagram.com/p/CXvzomJji7c/
◾ Alatlı'nın gençlere verdiği tavsiyeler özellikle altı mutlaka çizilmesi gereken, önemli mesajlar içeriyordu.
diyen Alatlı, "kurtuluşun okumak"ta olduğunu vurgulayarak; "Bilginin bir adım sonrası, geleceğe uzanan projeksiyon yapmayı kolaylaştırır" "unutmayın, tabiat kanunudur: bir çiçek varsa mutlaka bir çiçek daha vardır" cümlesiyle bizi düşünce denizine doğru yolculuğa çıkarıyor.
Mülakatımızın tamamını okumak için tıklayın
Eski Defterler, Aşık Veysel’in yanlış bilinen hikayesi
🔸 Eski Defterler'de değerli bir ozanımızın hayat hikayesinden bir kesit paylaştık. Âşık Veysel…
🔸 Türküleriyle gönlümüze yaşama sevincini de hüznü de iyimserliği de nakşetti. Besteleri kadar hayatı da efsaneleşti: İlk evliliği gibi. Rivayete göre ilk eşinin kendisini terk edeceğini anlamış, sıkıntı çekmesin diye ayakkabısının içine bir tomar para bırakmıştı.
Peki, doğru muydu?
Tamamını izlemek için tıklayın https://www.instagram.com/p/CWsSV5nKF0_/