2021 Fikriyat'ta nasıl geçti?

◾ Bizi en çok heyecanlandıran yerlerden biriydi, Deniz Müzesi... Uzak Yakın programımızda İstanbul'un en hareketli ilçesinden, Beşiktaş'tan selamladık sizi.

◾ Bulunduğu yer öyle anlamlıydı ki tarihi orada yaşadık sanki. Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin yanı başında köklü mirasımızı hatırlatıyordu bize.

🔸 Osmanlı'da Boğaziçi'nde ulaşım, kayıklarla sağlanırdı. Padişahların da Boğaz'daki gezintilerinde kullandıkları, bir nevi makam araçları da diyebileceğimiz, özel kayıkları bulunurdu. İşte dünyada bir benzerine daha rastlanmayan bu saltanat kayıklarının 14'ü burada, Deniz Müzesi'nde.

🔸 Sultanların hem kayıkları hem de Boğaziçi'ndeki gezintileri oldukça ihtişamlıydı. Öyle ki halk uzaktan da olsa görebilmek için belli yerlere toplaşır, günlerce bu seyri konuşurdu.

Müzede neler yoktu ki...

🔹Saltanat kayıkları,

🔹Türk denizcilerinin büstleri,

🔹Piri Reis'in ünlü eseri Kitab-ı Bahriye,

🔹İstanbul'un fethi sırasında Bizans'ın Haliç'e gerdiği zincir,

🔹gazi gemilerle ilgili objeler,

🔹mayınlar,

🔹torpidolar ve çeşitli silahlar...

Bizde büyük bir etki bırakan Deniz Müzesi gezimizin tamamını izlemek için tıklayın

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