Padişahların makam aracı: Saltanat kayıkları I Deniz Müzesi Komutanlığı 1. kısım

Uzak Yakın programından merhaba. Sizleri İstanbul’un en hareketli ilçesinden, Beşiktaş’tan selamlıyoruz. Bugün dümenimizi, Türkiye'nin denizcilik tarihindeki en büyük müzesine kıracağız. Saltanat kayıkları, Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağı, tarihi silahlar ve daha fazlası Deniz Müzesi Komutanlığı’nda… Hadi hazırsanız gezmeye başlayalım.

📌Deniz Müzesi, 1897 yılında II. Abdülhamid'in izni, Amiral Hikmet Paşa ve Binbaşı Süleyman Nutki'nin büyük çabaları sonucunda kuruldu. Başlangıçta Tersane-i Amire'de küçük bir bina da bulunsa da 1961 yılında bugünkü yerine taşındı.

📌 Köklü deniz tarihimizi gelecek nesillere aktaran müze, geniş koleksiyonu ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sağlıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ilk askeri müze aynı zamanda. Yaklaşık 20.000 eseri barındırsa da bunların yalnızca yüzde 10'u sergileniyor.

PADİŞAHLARIN MAKAM ARACI

🔸 Osmanlı'da Boğaziçi'nde ulaşım, kayıklarla sağlanırdı. Padişahların da Boğaz'daki gezintilerinde kullandıkları, bir nevi makam araçları da diyebileceğimiz, özel kayıkları bulunurdu. İşte dünyada bir benzerine daha rastlanmayan bu saltanat kayıklarının 14'ü burada, Deniz Müzesi'nde.

🔸 Sultanların hem kayıkları hem de Boğaziçi'ndeki gezintileri oldukça ihtişamlıydı. Öyle ki halk uzaktan da olsa görebilmek için belli yerlere toplaşır, günlerce bu seyri konuşurdu.

📌 Fakat bu gezintilerinin belirli kaideleri vardı:

➡ Hazırlıklar bir gün önceden başlardı. Padişahın kayığına, önden giden 6 sandal yol açardı. Her iki yanında da, sultanın hizmetkârlarını taşıyan kayıklar olurdu. Ardından padişahın kavuğunu taşıyan sarık kayığı ve saray memurlarının oturduğu 6 kayık gelirdi. En son padişahı kayığı gelirdi ki, iki taneydi. Çünkü geliş ve gidişte farklı kayıkları kullanırdı. Sultanın Boğaz'dan geçtiği, Kız Kulesi'nden atılan toplarla şehre ilan edilirdi.

DÜNYANIN EN ESKİ TEKNESİ DE DENİZ MÜZESİ'NDE

🔸 Köşklerinin kırmızı kumaşla kaplı olması saltanat kayıklarının bir nişanesiydi. Başkasının bu rengi kullanması yasaktı. Öyle ki Fransa elçisi kırmızı çuha kaplı kayık satın alıp gezintiye çıkması, diplomatik krize neden oldu. Nihayetinde elçi görevinden azledildi.

🔸 İşte bu kayıkların içlerinde en önemlisi, 40 metre boyundaki tarihi kadırga. Günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesi. Top ya da oturma yerlerinin olmamasından dolayı padişahın gezinti teknesi olduğu tahmin edilir. Bu devasa kadırganın hareket etmesi için 144 kürekçiye ihtiyaç duyulur.

🔸 Yıllarca sultanlara hizmet etmiş bu saltanat vasıtaları, geçmişimize ışık tutmaya devam ediyor. Öğ. Alb. Gökhan Atmaca, Deniz Müzesi'ne gelen ziyaretçilerin ahşap, metal, taş, tekstil ve cam gibi çeşitli türlerde farklı eserlerle karşılaşabileceğini belirtti. Müze, kendine has objelere sahip. Atmaca, bunlardan bir tanesinin 400 yaşını bulan tarihi kadırga olduğunu söyledi. "Müzeye gelen bir ziyaretçi 800 yaşında bir usturlabı görebilir. 1461 yılında çizilmiş bir Akdeniz haritasını görebilir. Piri Reis'in bize emaneti olan Kitab-ı Bahriye'nin nüshalarını görebilir. Koleksiyonun çeşitliliği dünyada kendi benzeri müzelere göre farklı türlerde farklı dönemlere ait ciddi bir koleksiyona ait Deniz Müzesi."

➡ Saltanat kayıklarının arasında eğlenceli bir günün sonuna geldik. Umarım siz de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Beşiktaş Meydanı'ndaki bu önemli müzeyi ziyaret etmeyi unutmayın.

Padişahların Boğaz'daki gezintilerinde kullandıkları, bir nevi makam araçları da diyebileceğimiz, özel kayıkları bulunurdu.



Dünyada bir benzerine daha rastlanmayan bu saltanat kayıkları, Deniz Müzesi Komutanlığı'nda sergileniyor...#DenizMüzesi #saltanatkayıkları — Fikriyat (@fikriyatcom) December 3, 2021

➡ Deniz Müzesi Komutanlığı'ndaki turumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tarihin en büyük denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı, üzerindeki sembollerin anlamları ve bu sancağın kullanıldığı Preveze Deniz Savaşı'ndaki ilginç bir olaydan bahsedeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal, Yasin Aktaş

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