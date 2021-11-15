Yenilenen AKM’de neler var? Atatürk Kültür Merkezi’nin hikayesi...

Uzak Yakın Programı'nda, yepyeni bir heyecanla AKM'deyiz. 13 yıllık özlemin ardından İstanbul'da yeniden sanatın kalbi burada atacak. Tartışma konusu oldu... Eylemler yapıldı... Fakat en nihayetinde, yeni yüzüyle eskisinden çok daha etkileyici ve modern bir şekilde kapılarını açtı. Peki, Atatürk Kültür Merkezi'nde neler var? Hadi adım adım gezelim.

📌Yenilenen halinde eski binanın silueti ve önemli karakteristik özellikleri korundu. Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı ve Opera fuayesindeki döner merdiven gibi. Bunun yanı sıra teknolojik donanımla tasarlanarak geliştirildi.

📌 AKM'yi detaylıca gezeceğiz ama ilk önce uzun soluklu hikayesinden bahsedelim.

📌1946 yılında opera binası olarak tasarlanıp temeli atıldı. Ancak tamamlanması 23 yılı buldu. Açılışından 1,5 yıl sonra büyük bir felaket yaşandı burada: Sergilenen bir oyunda yangın çıktı. Bina kullanılmaz hale geldi. 1978 yılında tadilat görerek kapılarını açtı. Ancak 2000'li yıllara gelinde binanın her tarafı dökülmeye başladı. 31 Mayıs 2008'de artık ömrünü tamamlamıştı. Ancak temelsiz ithamların merkezi oldu. Hatta devleti milyonlarca dolar zarara uğratan Gezi Parkı olaylarının da merkezine çekilmeye çalışıldı.

📌 Bütün engellemelere karşı, 2018'de yıkımına başlandı yeniden yapılması için. Bir sonraki yıl temeli atıldı. Yeni AKM, ilk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu imzasıyla karakteristik özelliklerini korunarak yenilendi.

İşte AKM'nin serüveni böyleydi. Şimdi burada neler var, beraber gezelim.

AKM'NİN KALBİ: OPERA SALONU



📌 AKM'nin kalbindeyiz. Gördüğünüz kırmızı dev küre, Opera Salonu. Taksim Meydanı'na bakan ikonik cephesinin ana unsuru. 15 bin seramik parçasıyla oluşturuldu. Salon, iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçiminde tasarlandı. Sahne sistemleri anlamında dünyanın en önde gelen teknolojisi kullanıldı.

📌Burada birçok etkinlik de düzenleniyor. Onlardan biri yapay zeka piyanist. Çağdaş bestecilerden seçilmiş bir repertuvar, otomatik piyanoda yeniden icra ediliyor. Hemen yan tarafında da operanın büyülü dünyasına konuk olabilirsiniz. Yerli ve yabancı eserler için tasarlanmış kostümler burada sergileniyor. Bu iki etkinliği 14 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

📌 AKM'deki Kültür Sokağı'na geçelim. Orada her yaştan sanatsever için kültür durakları bulunuyor.

Kültür Sokağı'nda yer alan sergilerden biri ışık çubuklarından oluşan bir geçit. Ziyaretçileri adeta Kültür Yolu'nun içine davet ediyor.

📌 Akış isimli dijital sanat deneyiminin ilk parçası. Geçmişi, yani Türkiye'nin kültürel hafızasındaki yerini temsil ediyor. Bunu da enstrümantal sesler ve renklerle sağlıyor.

📌 Dijital sanat deneyiminin ikinci kısmını LED kuleli alan oluşturuyor. Bir önceki bölüme göre daha çağdaş ses ve renkler hakim. Aynı zamanda AKM'nin ikonik ön cephesine gönderme yapıyor.



📌 Üçüncü ve son kısmını ise İz oluşturuyor. İnteraktif bir alan burası. Katılımcılar esere yaklaştıkça geleceği temsil eden daha dijital ses ve görsellerle etkileşime giriyor.

📌 Kültür Sokağı'nda yer alan diğer sergi, opera sanatçılarının sahnede kullandıkları kıyafetlerden oluşuyor. Kösem Sultan, Macbeth, Romeo ve Juliet gibi pek çok operada bu kıyafetler kullanıldı.

📌 Müzik Platformu kültür duraklarından bir diğeri. Burada müzik tarihiyle ilgili uzun soluklu sergilere yer verilecek. İlk sergiyse Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz. Ülkemizdeki müzik mirasının oluşmasında Türk ve İslam kimliğinin yanı sıra Anadolu, Asya ve Akdeniz kültürünün etkisi anlatılıyor. Besteci padişahlar, Muzıka-yi Hümayun'un kuruluşu gibi bilgileri görüyoruz.



📌 Şaman davulunda kümbetlere, sazlardan kanunlara pek çok müzik aleti burada sergileniyor. Türk müziği geleneği içerisinde ortaya çıkan çalgıları inceleme fırsatı bulacaksınız. Ortadaki bağlamalar oldukça kıymetli. Çünkü Aşık Veysel ve Neşet Ertaş'a ait. Bu enstrümanlarla nice unutulmaz eserleri icra ettiler.

📌 Tam karşısında Ustalara Saygı Köşesi bulunuyor. Aşık Veysel, Münir Nureddin Selçuk, Şerif Muhittin Targan gibi önemli isimlerin kişisel eşyaları, eser kayıtları, arşiv görüntüleri ve hayat öykülerine yer veriliyor. Aşık Veysel'in ceketi, Münir Nurettin Selçuk'un takım elbisesi gibi sanatkarlarla özdeşleşen kıyafetler de burada. Belli aralıklarla farklı usta sanatçılarla bu köşe yenilecek.

📌 Müzik Platformu'nun karşısında kütüphane yer alıyor. Sanat, tasarım, mimarlık gibi çok çeşitli alanlardaki 20.000'i aşkın eserleri barındırıyor. Önemli bir ihtisas kütüphanesi olarak öne çıkıyor.

Yepyeni bir heyecanla Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz.



13 yıllık özlemin ardından #İstanbul'da yeniden sanatın kalbi burada atacak...



Tamamını izlemek için: https://t.co/4SCpGOlPgO#AKMYeniden@AkmIstanbul — Fikriyat (@fikriyatcom) November 15, 2021

📌 Çocuklar da unutulmadı. 4-6 yaş aralığındaki çocukları sanatla tanıştırmayı amaçlayan çocuk sanat merkezi de Kültür Sokağı'nın içerisinde.

📌 2. katta, Taksim Meydanı'na bakan cephede Çok Amaçlı Salon yer alıyor. Pek çok sergiyi de bünyesinde barındırıyor. Bunlardan biri Ehl-i Hiref. Hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini dallarında bir seçkiden oluşuyor. Ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

AKM de yer alan diğer etkinlikleri, opera ve tiyatroları "akmistanbul.gov.tr"den takip edebilirsiniz.

📌 Sanatın kalbinin attığı AKM'de bir gün geçirdik. Yenilenen yüzüyle bizleri oldukça etkiledi. Burada bir opera ya da tiyatro izlemeyi, sergilerini gezmeyi, etkinliklerine katılmayı ihmal etmeyin. Çünkü AKM tüm sanatseverlerin buluşma noktası olmaya kaldığı yerden devam ediyor. Bizler uzakları yakın etmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal-Yasin Aktaş

FİKRİYAT'IN DİĞER ÖZEL İÇERİKLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

▶Dünyanın en zengin İslam sanat koleksiyonu bu müzede!

▶ Müslüman bilim insanlarının denizcilik tarihindeki izleri

▶Türkiye'nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

▶Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi

▶Faciayla başlayan dostluk: Ertuğrul Fırkateyni

▶ Çırpınırdı Karadeniz: Azerbaycan - Türkiye dostluğunun hikâyesi

▶ Mihriban şiirinin 'gerçek' hikâyesi

▶ Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan

▶Osmanlı'nın ihtişamlı Ramazan geleneği: Kadir Alayları

▶Osmanlı'nın yardım eli: Zimem Defteri geleneği

▶ Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi

▶ Onbeşlilerin hazin öyküsü

▶ Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem

▶ Cemil Meriç, gözlerini nasıl kaybetti?

▶ Necip Fazıl'ın ilk pişmanlığı!