15 Temmuz direnişinin sembolü: Hafıza Müzesi
"Göreceklerin senin hikayendir..." böyle karşılıyor bizi Hafıza 15 Temmuz Müzesi... Tankın ezdiği bir araba, şehitlerimizin ayakkabıları ve milli duyguların dolup taştığı o gecenin hatırası. Bu müze, şehitlerimizin anısına inşa edilen yerlerden biri. 15 Temmuz'un bize yaşattığı kötü anları unutacağız ama 15 Temmuz'dan çıkardığımız dersleri asla unutmayacağız...
Giriş Tarihi: 15.07.2024
09:12
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz 2016 tarihinde, daha önce eşi ve benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. Halkın gücünün, tankın gücünden daha çok olduğunu tüm dünya şaşkın bir şekilde izledi.
◼ Türkiye o kara gece tek yürek oldu. Yüzyıllar boyu süren bir derdimiz vardı, o da vatan topraklarını düşmanlardan korumak, işte o gece bunun savaşını verdik korkusuzca.
. O cesur vatan evlatlarının yüzlerini unutsak bile adlarını unutturmayacak anıtlar inşa edildi. İşte, onlardan biri de Tam 251 kahramanımız, korkusuzca şehadete yürüdü Hafıza 15 Temmuz Müzesi oldu.
Bir bağımsızlık bildirgesi: 15 Temmuz
◼ Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 1
5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasının hemen ayağında yer alıyor. Burayı ziyaret etmek isteyenlerin metrobüs ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor.
◼ Buraya metrobüs haricinden otobüs ile de ulaşım mevcut. İnşa edildiği günden beri yoğun bir ziyaretçi akımına uğrayan
Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde, 251 şehidimizin anısı yaşatılıyor.
◼ Kapıdan ilk girişte bulunan alanda, sağ duvarda
251 şehidin isimlerini görüyoruz. Müzenin tavanından şehitleri temsilen beyaz güvercinler sarkıtılmış.
◼ Ortada ise
15 Temmuz'a dair film ve belgesel gösterimlerinin yapılacağı platform bulunuyor. Hemen karşı duvarda ise yazısı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. 'Unutma'
15 Temmuz'un önemli simgeleri
Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede?
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Hafızalarımızdan yüzleri silinse bile isimlerini ve anılarını bu müze sayesinde hatırlamış olacağız.
◼ Müzeye giren ziyaretçileri
evvela tankların ezdiği bir araba, devamında ise şehitlerimizin o gece giydikleri ayakkabılar karşılamakta. Bu kısım müzenin belki de en etkileyici bölümlerinden biri...
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15 Temmuz anısına yapılan bu yerde, o güne dair her şeyi görmek mümkün. Şehitlerimizin şahsi eşyaları ve ezilen bir motosiklet..
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir
◼ Sergilenen eşyalar arasında,
Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren şehit 'in beresi ve kaması ile gazi Astsubay Ömer Halisdemir Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı yer almakta.
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Gazi Abdullah Çay'a ait kurşun isabet etmiş anahtar, şehit Necmi Bahadır'a ait kurşun isabet etmiş cüzdan ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan'a ait kurşun isabet etmiş telefon, darbecilerin kullandığı tankların ezdiği otomobil, zarar gören motosiklet, şehitlerin ayakkabıları, darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar bulunuyor.
15 Temmuz kronolojisi! Hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar...