15 Temmuz direnişinin sembolü: Hafıza Müzesi

◼ 15 Temmuz 2016 tarihinde, daha önce eşi ve benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. Halkın gücünün, tankın gücünden daha çok olduğunu tüm dünya şaşkın bir şekilde izledi.

◼ Türkiye o kara gece tek yürek oldu. Yüzyıllar boyu süren bir derdimiz vardı, o da vatan topraklarını düşmanlardan korumak, işte o gece bunun savaşını verdik korkusuzca. Tam 251 kahramanımız, korkusuzca şehadete yürüdü. O cesur vatan evlatlarının yüzlerini unutsak bile adlarını unutturmayacak anıtlar inşa edildi. İşte, onlardan biri de Hafıza 15 Temmuz Müzesi oldu.