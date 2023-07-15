15 Temmuz'un önemli simgeleri
Tarih 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde, ülkemizde daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir olaya şahit olacaktık. Halkın gücünün, tankın gücünden daha çok olduğunu tüm dünya şaşkın bir şekilde seyretti. Milyonlarca insan o gece tek yürek oldu. Yüzyıllar boyu süren bir derdimiz vardı, o da vatan topraklarını düşmanlardan korumak, öyle de oldu. Tam 251 kahraman, korkusuzca şehadete yürüdü. O cesur evlatların yüzlerini unutsak bile isimlerini unutturmayacak anıtlar inşa edildi.
Giriş Tarihi: 15.07.2023
09:53
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
09:59
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜİ, İSTANBUL
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Takvim 15 Temmuz 2016, saat ise 20:30 gösterdiğinde Türkiye tarihine damga vuran bir olay yaşandı. Öfkenin, üzüntünün, cesaretin, sevincin, . Bu, ülkemizdeki en büyük darbe girişimiydi. acının ve bütün duyguların aynı anda yaşandığı bir olay
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FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz 2016 senesinde bir grup birlikle ayaklandı ve yaşadığı vatan topraklarına, yeşerdiği ağacın dallarına ihanet etti. Bu olay Türkiye'nin kaderi ile nice yiğitlerin de kaderini değiştirdi.
🔸 Olayın baş gösterdiği
ilk nokta olan eski adıyla Boğaziçi, günümüz ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Darbe girişimin ilk fark edildiği ve ciddi direnişlere sahne olan bu mevki, nice şehadetlere şahitlik etti. Bundan mütevellit, darbe girişimi hatırlandığında akla ilk gelen sembol, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü.
Bir bağımsızlık bildirgesi: 15 Temmuz
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI - İSTANBUL
🔸 Eski adıyla
Boğaziçi Köprüsü'nde 15 Temmuz akşamı gerçekleşen hain darbe girişimini bu millet unutmasın ve unutturmasın diyerek "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" tam bu mevkide yani köprünün bir ucunun bulunduğu Kuzguncuk semtinde halkın hizmetine sunuldu.
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34 vatan evladının şehadet şerbetini içtiği köprünün hemen yanı başına yapılan bu anıt mahiyetindeki müzenin mimarı, Hilmi Şenalp'tır. Evvela 15 dönümlük müze alanının dışına, Selçuklu mimarisinin esintilerinden yararlanılan kümbet türbe inşa edildi.
🔸 Müzenin bahçesindeki
Şehitlik Makamı, ilk dikkkat çeken yapılardan biridir. Burası, Şehitlik Parkı'ndan yol açılarak Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne bağlanır .
Hilmi Şenalp kimdir?
Muharrem Hilmi Şenalp, 1957 yılında Konya'da dünyaya gelir. Eseriyle çoğunlukla Osmanlı mimarisinden esinlenen Şenalp, farklı bir tarz kullanmaya gayret etmektedir.
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HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ - İSTANBUL
🔸 İnşa edildiği günden beri yoğun bir ziyaretçi akımına uğrayan
Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 251 şehidimizin anısına yapılmıştır. Hafızalarımızdan yüzleri silinse bile isimlerini ve anılarını bu müze sayesinde hatırlamış olacağız.
🔸 Müzeye giren ziyaretçileri evvela tankların ezdiği bir araba ile karşılaşmaktadır. Devamında şehitlerin o gece giydikleri ayakkabılar görülmekte. Bu kısım müzenin belki de en etkileyici bölümlerinden biri...
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15 Temmuz anısına yapılan bu yerde, o güne dair her şeyi görmek mümkün. Şehitlerin eşyası, ezilen motorsiklet ve eşyalar mevcut. O günün pek çok kahramanı var fakat zihinlerden asla silinmeyecek Şehit Ömer Halisdemir'in de beresi ile kaması müzede sergilenmektedir.
↪ Müzenin bahçesinde bulunan selvi ağaçları her bir şehit anısına dikilmiştir. Aynı zamanda ağaçlarda bulunan karekodlardan şehitlerin isimlerine erişilebilmekte. Her şehidin ismi "
selviye" olarak geçiyor ve mobil uygulamadan bağlantı kuruluyor.
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER ÇEŞMESİ, ÇENGELKÖY
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15 Temmuz 2016 tarihinde, Boğaziçi Köprüsü'ne oldukça yakın olan semtlerden biri Çengelköy'dür. FETÖ terör örgütü burada da ciddi bir halk direnişi ile karşılaşır. Her adımda şehit olan vatan evlatlarından bir izin olan bu mevkiye, o günün anısına 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi yapılır.
🔸 O günün hatırasına yapılan bu çeşme, anıtlar içinde işlevi olan tek eser olma özelliğini taşımaktadır.
4,5 metre boyunda, tek parça olan 35 tonluk mermerden oyularak yapılmıştır. Çeşme, yapıldığı şekil itibariyle kan ve gözyaşını andırmaktadır.
🔸 Çeşmenin üst kısmında bulunan
8 hare çeşme, cennetin 8 kapısını temsil etmektedir. Çeşmenin ön yüzünde, " hadis-i şerifi yazmaktadır. Arka yüzünde ise Cennet, kılıçların gölgesi altındadır'' İnsan Suresi 17. ve 18. ayetleri bulunmaktadır.
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Açılışına özel olarak gül şerbeti akıtılan çeşmeden, mübarek gün ve gecelerde de gül şerbeti akıtılmaktadır.
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15 TEMMUZ ŞEHİLER ANITI, BAĞCILAR
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15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin başlangıç noktası İstanbul'dur. Başta Esenler ve Bağcılar gibi yakın mevkilerden insanlar, Atatürk Havalimanı'na akın ettiler. Cesurca düşmanları püskürten vatan evlatlarının anısını yaşatmak için farklı şehir ve semtlere anıtlar dikilir. Bunlardan biri de Bağcılar'daki 15 Temmuz Anıtı'dır.
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Bağcılar, Mehmet Akif Bulvarı üzerine dikilen anıt; 8.60 metre yüksekliğinde, 7.52 metre genişliğe sahiptir. Bu da diğer anıtlar gibi "kahraman Türk halkına adanmışlığı" sembolize etmektedir.
15 Temmuz Kronolojisi