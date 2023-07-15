15 Temmuz'un önemli simgeleri

📍 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜİ, İSTANBUL

🔸 Takvim 15 Temmuz 2016, saat ise 20:30 gösterdiğinde Türkiye tarihine damga vuran bir olay yaşandı. Öfkenin, üzüntünün, cesaretin, sevincin, acının ve bütün duyguların aynı anda yaşandığı bir olay. Bu, ülkemizdeki en büyük darbe girişimiydi.

🔸 FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz 2016 senesinde bir grup birlikle ayaklandı ve yaşadığı vatan topraklarına, yeşerdiği ağacın dallarına ihanet etti. Bu olay Türkiye'nin kaderi ile nice yiğitlerin de kaderini değiştirdi.

🔸 Olayın baş gösterdiği ilk nokta olan eski adıyla Boğaziçi, günümüz ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Darbe girişimin ilk fark edildiği ve ciddi direnişlere sahne olan bu mevki, nice şehadetlere şahitlik etti. Bundan mütevellit, darbe girişimi hatırlandığında akla ilk gelen sembol, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü.