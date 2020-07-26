Yemek duası Türkçe kısa...Yemek duası diyanet... Yemekten sonra okunacak dualar
Yemekten önce ya da sonra okunan yemek duası, dinimizde önemli bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) yediği yemeğin ardından birçok farklı yemek duası okumuştur. Bu sebeple yemek duası okumak sünnettir. Peki yemek duası nedir? Yemek duası Türkçe ve Arapça kısa okunuşu nasıldır? Yemek duası abdestsiz okunur mu? İşte yemekten sonra okunacak dualar…
Giriş Tarihi: 26.07.2020
15:31
Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
15:41
Allah'a (c.c) şükretmek ve sofralardaki bereketin artması için yemeklerden sonra okunan duadır.
Müslüman alemi için yemek duası önemli bir yere sahiptir. Bizlere verilen nimetlerden ötürü her yemeğe başlamadan önce veya yemeği bitirdikten sonra sofra yemek duası okumak faziletlidir.
Hadis kaynaklarında da yemek duası faziletleri ile ilgili önemli bilgiler yer alır.
Peygamberimizin sevdiği yemekler
YEMEK DUASI ARAPÇA METNİ VE OKUNUŞU
Sahabeden
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:
YEMEK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.
El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin
Dua hakkında sıkça sorulan sorular
"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"
(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )
"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. "
(Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)
Günlük hayatımıza rehber olacak Peygamberimizin 40 sünneti
"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."
(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)
Gönüller yapan 40 hadis-i şerif
Türkçe olarak şu dua da yapılabilir:
Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip-içiren
Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili Peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.
Ya Rabbi! Rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız,
Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!
Hayatınıza rehberlik edecek 40 hadis