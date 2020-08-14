Yatsı namazının ilk sünneti nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat, kılınışı, tablo…

Yatsı namazı sünneti ve kılınışı merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Namaz kılmak isteyen ancak rekatları karıştıran kişiler yatsı namazının kılınışını öğrenmek isterler. Yatsı namazı, yatsı ezanın ardından eda edilir. Beş vakit namazdan biri olan yatsı namazı Müslüman olan her bireyin ifa etmesi gereken farz bir namazdır. Yatsı namazı kılan bir Müslümanın, kötülüklerden uzaklaşacağı bildirilir. Yatsı namazı ile ilgili Peygamber Efendimiz "Münafık kimseye sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen başka bir namaz yoktur. Eğer bu iki namazın faziletini bilseler sürünerek de olsa camiye cemaate gelirlerdi" buyurmuştur. İşte, yatsı namazının kılınışı…

Namaz rekatları, namaz nasıl kılınır? 5 vakit namaz tablosu