Yatsı namazının ilk sünneti nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat, kılınışı, tablo…
Yatsı namazının ilk sünneti nasıl kılınır sorusu pek çok Müslüman tarafından merak ediliyor. İslam'ın şartlarından biri olan beş vakit namaz, Allah tarafından emredilen farz bir ibadettir. 5 vakit eda edilen namazlardan biri de yatsı namazıdır. Yatsı namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. Ardından günün son namazı olan 3 rekatlık vitir vacip namazı eda edilir. Yatsı namazının ilk sünneti nasıl kılınır? Yatsı namazının farzı, son sünneti nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazının kılınışı, tablo…
Giriş Tarihi: 14.08.2020
17:30
Yatsı namazı sünneti ve kılınışı merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Namaz kılmak isteyen ancak rekatları karıştıran kişiler yatsı namazının kılınışını öğrenmek isterler. Yatsı namazı, yatsı ezanın ardından eda edilir. Beş vakit namazdan biri olan yatsı namazı Müslüman olan her bireyin ifa etmesi gereken farz bir namazdır. Yatsı namazı kılan bir Müslümanın, kötülüklerden uzaklaşacağı bildirilir. Yatsı namazı ile ilgili Peygamber Efendimiz
"Münafık kimseye sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen başka bir namaz yoktur. Eğer bu iki namazın faziletini bilseler sürünerek de olsa camiye cemaate gelirlerdi" buyurmuştur. İşte, yatsı namazının kılınışı…
Namaz rekatları, namaz nasıl kılınır? 5 vakit namaz tablosu
YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Yatsı namazının kaç rekat olduğu namaz kılmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Yatsı namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İlk olarak yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır. Ardından 4 rekatlık farz ve 2 rekatlık son sünnet kılınır. Yatsı namazından sonra günün son namazı olan vitir namazı eda edilir. Peygamberimiz, yatsı namazının ecir ve sevabının büyük olduğunu müjdelemiştir. Hadislerde yatsı namazının önemi, "Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir" şeklinde vurgulanmıştır. Yatsı namazının kılınışı şu şekildedir:
YATSI NAMAZININ İLK SÜNNETİ NASIL KILINIR?
Yatsı namazının ilk sünneti nasıl kılınacağı merak ediliyor. Yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti, ikindi namazının sünnetinin kılınışı gibidir. Yani 2. rekatın sonunda oturuşta Ettehiyyatü'nün ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur; ardından "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur. 3. rekatta Sübhaneke okunur ve Euzü besmele çekilerek namaza devam edilir.
YATSI NAMAZININ İLK SÜNNETİ – 1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
Namazın önemi hakkında 40 hadis
YATSI NAMAZININ İLK SÜNNETİ – 2. REKAT
Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa
"Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir ve Ettehiyyahatü okunur. Ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur; ardından "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.