Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbihi abdestsiz çekilir mi?
İslam alemi için mübarek olan bu üç ayların içerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayları yer alıyor. Mübarek üç aylarda Allahu Teala kullarına bol bol hayır ve bereket sunar. Peki, üç aylar tesbihi nasıl çekilir? 3 aylar tesbihine ne zaman başlanır? Üç aylar tesbihatı nasıl çekilir? İşte üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler...
Giriş Tarihi: 24.02.2020
16:41
Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
21:49
ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?
Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Müslümanların manevi hayatında bu ayların seçkin bir yeri vardır. Çünkü bu aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi, 27'nci gecesi de Mirac gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir.
Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz
"Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.) buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim'in indiği ve oruç ibadetinin tahsis edildiği bir ay olan Ramazan ayının da bu aylar arasında olması, üçayları diğer aylardan farklı kılmıştır. Bu aylarda Müslüman, kendisine çeki düzen vermeli, geçmişinin bir muhasebesini yaparak geleceğe daha gayretli olarak yönelmelidir. Kötülükleri ve kötü alışkanlıkları azaltarak iyilikleri çoğaltmalı, imkânları ölçüsünde yoksulları görüp gözetmelidir. Böyle yaptığı takdirde bu kutlu ayları değerlendirmiş ve bu ayların manevi feyzinden yararlanmış olur.
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PEYGAMBERİMİZ ÜÇ AYLAR GİRİNCE NASIL DUA EDERDİ?
Üç aylar girdiği zaman Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:
"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise
diyerek bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır. "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır."
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ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?
Recep ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa
''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum *10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed *10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
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RECEP AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?
"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
Anlamı: "Allah'ım! Bize Recep ve Şaban'ı Mübarek Eyle..Ramazana ulaştır." İman İle Son Nefesimizi Verdir Kur'anı Bize Kolay Kıl. (
Kaynak: (Ahmed İbn-i Hanbel El Müsned 1/259)
Ardından yüz defa:
Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm
Anlamı: Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim.
Recep Ayının İkinci On Gününde Okunacak Dua:
"Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
Ardından yüz defa:
Sübhânallâhil-ehadis-samed.
Recep Ayının Üçüncü On Gününde Okunacak Dua:
"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
Ardından yüz defa:
Sübhânallâhi'l-Ğafûri'r-Rahîm.
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REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?
Üçayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Gecesi'dir. Bu gecede akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınır. Bu namazdan sonra 7 veya 70 defa Salatı-ı Ümmiye okunur:
"Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedini'n Nebiyy'il-ümmiyyi ve 'alâ alihî ve sahbihî ve sellim."
Anlamı: Allâhım, ümmî peygamberin Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri'ne, âli ve ashâbına salât-ü selam eyle!