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Üç aylar nasıl idrak edilmeli?

Yayınlanma Tarihi: Aralık 31, 2024 18:26 Güncelleme Tarihi: Aralık 31, 2024 18:26

Dokuz aylık uzun bir aranın ardından ulaştığımız Üç aylar, bereket ve rahmetin bir rüzgar halinde her yanı sardığı manen kuvvetli bir vakittir. Mukaddes Üç aylar süresince gerçekleştireceğimiz ibadetlerimiz bizleri Allah Teala'nın katından daha hayırlı yapacağı gibi, ilahi rıza peşinde önemli bir adım atmamızı da sağlayacaktır. Regaib, Miraç Kandilleri ve Kadir Gecesi'ni içinde barındıran Üç Aylar müminler için bir arınma mevsimidir. İşte Üç ayları en faydalı şekilde geçirmenin yolları...

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◾ Mübarek Receb ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile süren ve Ramazan bayramı ile sona eren Üç aylar, müminlerin Allah'ın (CC) ipine sıkı sıkıya sarıldıkları manevi bir iklim, rahmet deryasıdır.

◾ Bu aylar boyunca Müslümanlar hayır işlerinde birbirleri ile yarışarak, iyiliği toplumun geneline yaymaya çalışırlar. Üç aylar herkesi Allah (CC) ve rızası etrafında birleştirir.

RECEP AYININ ANLAM VE ÖNEMİ

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Receb ayı bünyesinde iki kandil gecesi barındıran, manevi olarak derecesi, mukaddesatı ve fazileti yüksek bir aydır. Bu ayın ilk Cuma gecesi Regaib, 27. gecesi ise Miraç Kandili olarak Müslümanlarca idrak edilmektedir.

◾ Receb ayı müminlerin hallerini muhasebe ettiği, ibadete sarıldıkları, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini artırdıkları ve çokça tövbe ederek bağışlanma diledikleri bir zamandır.

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Receb ayı ile başlayan mübarek Üç aylar, Müslümanların birlik ve beraberliği sağlayan, toplumsal manada bütünleşmeye vesile olan dini bir vesiledir.

◾ Aynı zamanda Receb ayı ile beraber Ramazan-ı Şerif'in gelişinin bereketi ve heyecanı tüm mazlum coğrafyalara yayılır. Ramazan ayının gelişi bereketi yayar.

ÜÇ AYLAR TESBİHLERİ

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◾ Mukaddes üç ayları dolu dolu ve aslına uygun olarak idrak etmek ise her mümin için bir rahmet vesilesidir. Böylece mukaddes Üç aylar boyunca Rabbimize daha da yakınlaşabiliriz.

◾ Öncelikle günlük olarak gerçekleştirdiğimiz ibadetlerimizdeki huşumuzu artırmaya çalışarak, salim ve emin bir kalp ile Hak Teala'ya (CC) yönelmeliyiz.

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Nafile ibadetler

◾ Başta namaz ve oruç olmak üzere nafile ibadetlere yönelmeliyiz. Duha namazı, Evvabin namazı gibi daha evvel idrak etmeye güç bulamadığımız nafile ibadetlerle ruhumuzu dinlendirmeliyiz.

◾ Mallarımızı bu mukaddes saatlerde daha fazla tasadduk ederek Hak Teala'nın (CC) garantisi altına alma gayreti içinde olmalıyız. Unutmayalım insanları sevindirmek güzel bir rahmet vesilesidir.

HZ. PEYGAMBER'İN NAFİLE İBADETLERİ

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