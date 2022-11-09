Tövbe sadece pişman olmak mı?

🔷 Tövbe kelimesinin türemişi olan "tevvâb" kelimesi, tövbe işini çok çok yapan anlamında aşırılık ifade eden fail bir isimdir.

🔷 Yüce Allah'ın (CC) bir ismi, sıfatı olarak "et-Tevvâb" ise itaata yönelerek Allah'a (CC) dönen tövbekâr kulunu huzuruna alan ve onu rahmet ve mağfiretiyle affeden anlamındadır.

Tövbe nedir, nasıl edilir? Tövbe ile ilgili ayet ve hadisler...

🔷 İslâm'da tövbe, iki farklı anlam taşır. Allah (CC) yönünden tövbe, yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya kabahati affedip bağışlamaktır.

🔷 Kul yönünden, yaptığının kabahat veya günah olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah'a (CC) dönmek, yani O'nun (CC) emirlerine uymak ve yasak ettiği şeylerden kaçınmak suretiyle Allah'a (CC) sığınarak O'ndan (CC) affetmesini, bağışlamasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek yalnız O'na (CC) yalvarmak demektir.

Tövbe hakkında yol gösteren hadisler