Tevbe suresinde besmele neden okunmaz? Merak edilen dini sorular

🔸 Mideden gelen ve ağız dolusu olan kusmuk, necistir. Bebek kusmuğu da buna dâhildir.

🔸 Hanefî mezhebine göre bebeğin içtiği sütü olduğu gibi çıkarması veya emdikten sonra kusması necistir. Katı halde kıyafete bulaşırsa bir dirhemi, yani yaklaşık 3 gramı geçtiğinde namaza mani olur. Sıvı halde bulaştıysa el ayası kadar olan bir alan veya daha fazlasını kapladığında namaza mani olur. Eğer daha az ise namaza engel olmaz.

🔸 İnsanın bedeninde, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde bulunan az veya çok her türlü pisliği temizlemesi namazın ruhuna yakışır bir davranış olduğundan, temizleme imkânı olduğu hâlde az da olsa bu pislikle namaz kılmak mekruhtur. (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 202-205; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 506, 522-526)

Necis olan durumlar nelerdir?