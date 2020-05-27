Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır kimdir? İlmi yönü ve kelami görüşleri hakkında bilgiler...

Muhammed Hamdi, eğitimine devam etmek için dayısı Mustafa Efendi ile birlikte 1895'te İstanbul'a giderek Küçük Ayasofya Medresesi'ne yerleşti.

Beyazıt Camisi'ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'den icazet aldı. Bundan sonra hocası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye anılmaya başlandı. Yazılarında da bu imzayı kullandı. Soyadı kanunu çıkınca babasının köyünün ismi olan Yazır'ı soyismi olarak aldıysa da daha çok doğum yeri olması sebebiyle Elmalılı diye meşhur oldu.

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